Cine, croma y salas de ensayo insonorizadas: el Ayuntamiento de Valladolid presenta el nuevo Espacio Joven de Parquesol

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, durante la presentación del nuevo Espacio Joven de Parquesol Ayuntamiento de Valladolid

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha presentado este jueves en el Centro de Vida Activa (CVA) Parquesol la propuesta ganadora del concurso de arquitectura convocado para el diseño del futuro Espacio Joven Parquesol.

El proyecto, presentado bajo el lema ‘Espectadores del Pisuerga’ y firmado por el Estudio Pereira-Royo Arquitectos S.L., se ha impuesto entre las 20 propuestas recibidas de estudios de toda España.

Al acto de presentación han asistido también la concejala de Juventud, Carolina del Bosque; el concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, Rodrigo Nieto; el coordinador de los Espacios Jóvenes, Rafa Lesmes, y los arquitectos Fernando Royo e Iván Lozano, autores del proyecto ganador.

Compromiso con la población joven

El nuevo equipamiento se integra en el V Plan Municipal de Juventud 2025-2028 y se ubicará en la calle Enrique Cubero, 3, junto al CVA Parquesol y la Biblioteca Municipal.

Parquesol es uno de los barrios de la ciudad con mayor peso relativo de población joven: residen en él 5.727 jóvenes de entre 14 y 35 años, que suponen el 22,17% de la población del barrio, un porcentaje superior al del conjunto de Valladolid (19,77%), y que se corresponde con el 9,38% de todos los jóvenes de la ciudad.

Con esta actuación, el Ayuntamiento ampliará una red municipal que hasta ahora cuenta con dos equipamientos (el Espacio Joven Sur, en el antiguo Matadero, y el Espacio Joven Norte, en La Rondilla), ambos impulsados por los gobiernos municipales del alcalde Javier León de la Riva.

Los espacios jóvenes han registrado 54.704 usuarios entre el 1 de enero de 2025 y el 14 de septiembre de 2026, lo que confirma la consolidación del modelo.

Durante su intervención, el alcalde ha subrayado que "este proyecto responde al compromiso del equipo de Gobierno con los jóvenes de la ciudad", y ha insistido en que la juventud “no es un capítulo aparte dentro de las políticas municipales, sino una prioridad transversal de este equipo de Gobierno".

"Queremos que los jóvenes de Valladolid tengan aquí, en su ciudad y en su barrio, los espacios donde estudiar, crear, ensayar, emprender y encontrarse. Ese es nuestro compromiso y en eso vamos a seguir trabajando", ha afirmado.

Adaptado a la topografía

El jurado de expertos ha valorado especialmente la integración urbana y paisajística de la propuesta ganadora, que se adapta a la pendiente de la parcela mediante una disposición escalonada de volúmenes de geometría con materiales pétreos, en lugar de competir formalmente con las edificaciones del entorno.

El jurado ha destacado, asimismo, la correcta resolución del programa funcional, los espacios interiores polivalentes enriquecidos con variaciones de altura e iluminación cenital y la riqueza espacial del vestíbulo.

También la coherencia entre el planteamiento arquitectónico y la solución constructiva, con muros de hormigón que prolongan la propia ladera y sostienen una estructura superior de vigas de madera.

Además del primer premio, el concurso ha otorgado un segundo premio (‘Telón de Fondo’, Valencia), un tercer premio (‘El Espíritu de la Colmena’, Madrid), dos accésits (‘Plató Flexible’, Valladolid, y ‘El Gran Plató’, Madrid) y tres menciones (‘Horizonte’, Madrid; ‘FOS/Kinesis’ y ‘Entreacto’, ambas de Valladolid).

Dos instalaciones novedosas

El programa funcional del nuevo edificio se ha definido a partir de la experiencia acumulada en los Espacios Jóvenes Sur y Norte, e incorpora dos elementos inéditos en la red municipal.

En primer lugar, la sala 'Espacio Cine: Sala Croma', un espacio polivalente de alta exigencia técnica (aislamiento acústico, sonido inmersivo, oscurecimiento absoluto y sala de control anexa) concebido para el desarrollo del cine y las artes escénicas.

Y además entre cuatro y seis salas de ensayo insonorizadas y climatizadas, con acceso independiente y cerradura con código, que permitirán su uso fuera del horario general del centro.

El edificio contará, además, con un salón de actos polivalente con aforo para 250 personas sentadas, escenario y sonido adaptado para discapacidad auditiva; un espacio coworking con entrada independiente; salas de asesoría legal, laboral, psicológica y afectivo-sexual.

También salas multiusos para talleres y cursos; una sala con cocina profesional; dos salas de estudio; una sala de exposiciones; zona exterior ajardinada y conexión wifi de gran capacidad apta para retransmisiones en streaming.

Convivencia intergeneracional

La ubicación del nuevo Espacio Joven junto al CVA y la Biblioteca Municipal refuerza la apuesta del Ayuntamiento por la convivencia intergeneracional y el aprovechamiento conjunto de los equipamientos municipales.

Una línea de trabajo que ya se viene desarrollando con las salas de estudio habilitadas en los Centros de Vida Activa (que registraron 14.937 usos durante 2025, entre ellos el propio CVA Parquesol) y con las salas de estudio nocturnas de los Espacios Jóvenes, utilizadas por más de 5.000 jóvenes desde su puesta en marcha en mayo de 2024.

Fases del proyecto

El concurso de ideas ha supuesto una inversión de 20.000 euros. La redacción del proyecto, que corresponde al estudio ganador, asciende a 146.671 euros, y la dirección de obra a 78.976 euros, lo que suma un total de 225.647 euros (IVA incluido), en concepto de redacción del proyecto y dirección de la obra.

El Ayuntamiento de Valladolid continuará ahora con la redacción del proyecto de ejecución, que corresponde al estudio ganador del concurso, paso previo a la licitación de las obras.

Con esta actuación el Consistorio avanza en la ampliación de la red municipal de recursos para la población joven, con el objetivo de acercar estos servicios a los barrios y garantizar que los más de 64.000 jóvenes de la ciudad dispongan de equipamientos públicos de calidad próximos a sus domicilios.