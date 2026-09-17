Ataquines suprime el paso a nivel en la línea Madrid-Chamartín-Hendaya y tendrá un paso superior de 68 metros

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible avanza en la supresión del paso a nivel de la Línea Madrid-Chamartín-Hendaya iniciando el procedimiento expropiatorio de los bienes y derechos afectados en el cruce situado en el kilómetro 190 localizado en Ataquines (Valladolid).

Los trabajos van a consistir en la construcción de un paso superior sobre la vía férrea de 68 metros de longitud, compuesto de un tablero, de tres vanos apoyado sobre vigas y pilares de hormigón armado.

La plataforma de la nueva estructura tiene dos carriles de tres metros y dos arcenes de 0,50 metros y contará con protección antivandálica. Además, se repondrán los caminos afectados.

Este nuevo paso superior tendrá un gálibo superior mínimo de siete metros para dejar espacio al sistema de electrificación, catenaria y postes de la línea ferroviaria. La actuación incrementará la fiabilidad de la línea y las condiciones de seguridad de las infraestructuras.

Expediente expropiatorio

Las afecciones contemplan la expropiación en pleno dominio, la imposición de servidumbres y ocupaciones temporales, ubicándose la totalidad de los terrenos en el municipio de Ataquines.

El total de superficie objeto de expropiación en pleno dominio asciende a 16.872 m² en suelo rural, mientras que la imposición de servidumbres afecta a 65 m² y las ocupaciones temporales a 25 m², destinadas principalmente a instalaciones de obra, acopios y accesos durante la ejecución de los trabajos.

La Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario abre el periodo de Información Pública y convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas a la ocupación, que tendrá lugar el 17 de noviembre 2026.