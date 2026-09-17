Amplio despliegue de los bomberos en Valladolid por una fuga de gas en la vía pública

Imagen de los bomberos en la calle Asteroide donde se ha producido la fuga de gas. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Susto en Valladolid después de que se haya producido una fuga de gas en la vía pública que ha obligado a actuar a los Bomberos de Valladolid en el lugar.

El 112 recibía el aviso a las 9:30 horas de esta mañana de jueves, 17 de septiembre, de que olía a gas en la calle Asteroide de la ciudad vallisoletana.

Desde el Servicio de Emergencias daban rápidamente el aviso a los Bomberos de Valladolid, también a la Policía Municipal y a la empresa de gas.

Un total de tres dotaciones han salido a eso de las 9:31 horas del Parque de Canterac, en concreto ocho efectivos para acudir a la incidencia.

Los Bomberos de Valladolid han acudido al lugar y han confirmado a EL ESPAÑOL de Castilla y León que se trataba “de una fuga de gas en la vía pública, en una parcela”.

“Dos operarios estaban trabajando en el lugar y han picado y roto una tubería que ha provocado este escape de gas”, señalan los profesionales del fuego.

Añaden que no hay heridos y que, pasadas las 10:00 horas de la mañana, han controlado dicha fuga.