Amplio despliegue de los bomberos en Valladolid por una fuga de gas en la vía pública
El suceso se ha producido en la mañana de este jueves, 17 de septiembre.
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Susto en Valladolid después de que se haya producido una fuga de gas en la vía pública que ha obligado a actuar a los Bomberos de Valladolid en el lugar.
El 112 recibía el aviso a las 9:30 horas de esta mañana de jueves, 17 de septiembre, de que olía a gas en la calle Asteroide de la ciudad vallisoletana.
Desde el Servicio de Emergencias daban rápidamente el aviso a los Bomberos de Valladolid, también a la Policía Municipal y a la empresa de gas.
Un total de tres dotaciones han salido a eso de las 9:31 horas del Parque de Canterac, en concreto ocho efectivos para acudir a la incidencia.
Los Bomberos de Valladolid han acudido al lugar y han confirmado a EL ESPAÑOL de Castilla y León que se trataba “de una fuga de gas en la vía pública, en una parcela”.
“Dos operarios estaban trabajando en el lugar y han picado y roto una tubería que ha provocado este escape de gas”, señalan los profesionales del fuego.
Añaden que no hay heridos y que, pasadas las 10:00 horas de la mañana, han controlado dicha fuga.