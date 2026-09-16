Villalón transforma su historia en una gran fiesta con un mercado del queso ideal: “Es bueno, bonito y barato”

David de la Viuda a la izquierda y José Ángel Alonso a la derecha en la presentación del Mercado del Queso de Villalón. Fotografía: EL ESPAÑOL de Castilla y León.

El alcalde de Villalón de Campos, José Ángel Alonso, junto al diputado de Innovación Digital, Gobierno Abierto y Contratación, David de la Viuda, han presentado la XV edición del Mercado del Queso que se celebrará en la localidad vallisoletana.

Una presentación que ha tenido lugar en la Sala de Recepciones del Palacio de Pimentel para un evento que se va a celebrar este sábado, 19 de septiembre, en la localidad vallisoletana.

“Presentar nuestro evento en la Diputación es un gran escaparate. Todo en una cita que, con el paso de los años, ha pasado a formar parte de la vida e identidad del municipio. Llegar a 15 ediciones no es algo menor”, ha afirmado José Ángel Alonso, alcalde de Villalón.

Ha añadido que el Mercado del Queso de Villalón “se ha convertido en una de las citas agroalimentarias más consolidadas de la provincia y que atrae a cientos de visitantes” recalcando la importancia de este producto en la localidad.

“La comarca de Tierra de Campos siempre ha estado vinculada al sector agrario y ganadero. A la cultura del queso. Es una cita que nadie se puede perder. Estos eventos enriquecen el patrimonio cultural de la provincia”, ha añadido David de la Viuda, diputado de Innovación Digital, Gobierno Abierto y Contratación de la Diputación de Valladolid.

Un evento único que se celebrará este sábado en el municipio vallisoletano.

“Bueno, bonito y barato”

“El queso forma parte de nuestra historia. Convertimos esta historia ligada al queso en una gran fiesta. Invito a todos los que quieran acercarse hasta nuestro municipio para disfrutar. Celebramos algo de lo que somos parte”, ha añadido el alcalde de Villalón.

José Ángel Alonso ha recalcado que se trata de un mercado “bueno, bonito y barato” en el que, además de venderse queso y celebrarse diferentes actividades se “atraen visitantes y se genera actividad”.

“Es un mercado para toda la familia. El año pasado pasaron por el lugar unas 3.000 personas. Creemos que, en esta ocasión podemos mejorar estas cifras. Tenemos familias que repiten año tras año. Es un éxito que cualquier familia que participe en el evento, repita”, ha afirmado el alcalde de Villalón.

También ha valorado, positivamente, que se trate de un mercado en el que “la gente va a comprar”, en algo muy valorado por los comerciantes que presentan sus productos en el lugar. Ha confiado en que el tiempo acompañe y no le importa que se celebren otras ferias dedicadas al queso durante estos días.

“Hay sitio para todos. Nosotros siempre celebramos nuestro mercado el tercer fin de semana del mes”, ha añadido.

Cerca de 30 puestos ofrecerán una variada selección de productos artesanales, con queseros procedentes de distintas regiones de España: Castilla y León, Asturias, Cantabria, Extremadura, Galicia, Baleares, entre otras.

Además, se podrán encontrar yogures artesanales, miel, repostería, crepes, kebabs, hamburguesas y mucho más.

José Ángel Alonso, alcalde de Villalón. Fotografía: EL ESPAÑOL de Castilla y León.

El Mercado se desarrollará fundamentalmente en la calle La Rúa y la Plaza del Rollo, mientras que el Museo del Queso volverá a convertirse en uno de los principales centros de actividad de la jornada.

Programa

La jornada estará repleta de actividades para todos los públicos, incluyendo talleres participativos de elaboración de queso, talleres de pan, actividades infantiles, pintacaras, catas dirigidas, animación de calle, degustaciones populares, etc.

El Mercado abrirá sus puertas a las 11:00 horas. A las 11:30 comenzará el primer taller participativo de elaboración de queso en el Museo del Queso y, desde las 12:00 horas, se sucederán propuestas para los más pequeños, como el taller infantil “Tejiendo en Telares”, pintacaras y talleres de elaboración de pan.

A las 13:00 horas tendrá lugar la inauguración oficial del XV Mercado del Queso, que correrá a cargo de Víctor Ángel Caramanzana Rey, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Valladolid. Tras el acto se servirá una tapa de queso a los asistentes.

Entre las 13:00 y las 15:00 horas se celebrará la primera degustación popular de queso, con un precio de 1,50 euros. A las 13:30 tendrá lugar una cata dirigida por Paloma Gómez, de “Los Quesos de Juan”, además de un nuevo taller participativo de elaboración de queso.

La programación continuará por la tarde desde las 17:00 horas con nuevos talleres de elaboración de queso, la actividad infantil “Pintar Quesos es un Arte”, cestería de mimbre, talleres de pan, pintacaras y una segunda cata de quesos. Entre las 18:30 y las 21:00 horas se celebrará otra degustación popular y el cierre del Mercado está previsto a las 21:00 horas.

Las catas y los talleres de elaboración de queso tendrán un precio de 3 euros. Las inscripciones previas podrán realizarse hasta el propio día 19 a las 14:00 horas mediante WhatsApp en el número habilitado por la organización, siempre con posibilidad de inscripción presencial si quedasen plazas.

Durante toda la jornada habrá puertas abiertas en el Museo del Queso, atracciones infantiles y animación a cargo del grupo de dulzainas “Los Fogatos” y del grupo de teatro KAMARU, con el pasacalles “Beee de Oveja”.

Tradición, arte y patrimonio

Otro de los símbolos de esta cita volverá a ser la Cheese Parade, la exposición al aire libre de grandes esculturas con forma de queso intervenidas artísticamente por creadores vinculados a Tierra de Campos.

La iniciativa une la tradición quesera de Villalón con la creación artística y se ha convertido en una de las imágenes más reconocibles del Mercado.

El Ayuntamiento busca además acercar especialmente a los más pequeños el origen del producto y el mundo del pastoreo, reforzando el carácter familiar, didáctico y participativo que ha caracterizado al Mercado desde sus primeras ediciones.

La pasada edición congregó alrededor de 3.000 visitantes, una cifra que el Ayuntamiento confía en superar este año manteniendo, al mismo tiempo, el carácter cercano y auténtico de la cita.