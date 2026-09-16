El Polígono de San Cristóbal estrena sistema digital de emergencias con información georreferenciada en tiempo real

Jesús Julio Carnero, alcalde de Valladolid, ha participado este miércoles en la presentación del Plan de Emergencias Digital Comunitario del Polígono Industrial de San Cristóbal.

Se trata de una iniciativa que va a permitir mejorar la prevención, la capacidad de respuesta y también la coordinación de los servicios de emergencias ante cualquier incidencia que pueda producirse en este importante espacio industrial de la ciudad.

En el acto han participado también Jorge Valentín-Gamazo, el presidente de la Asociación Polígono de San Cristóbal, Mar Sancho, la viceconsejera de Dinamización Industrial y Laboral de la Junta.

Además, el presidente de la Federación de Áreas Empresariales de Asturias, Pablo García-Vigón y el jefe de Servicio de Extinción de Incendios del Ayuntamiento de Valladolid, Javier Reinoso.

El proyecto está promovido por la Asociación de Empresarios y Propietarios del Polígono Industrial Cerro de San Cristóbal y cuenta con el respaldo de la Junta de Castilla y León, que ha concedido una subvención de 151.367 euros para financiar su desarrollo.

El Ayuntamiento de Valladolid también ha participado en la consecución de la propuesta a través de diferentes servicios municipales.

El Plan tiene como principal herramienta tecnológica SOS-POLÍGONOS, una plataforma web georreferenciada que centraliza y digitaliza información crítica de las empresas, parcelas e infraestructuras del área industrial.

Entre otros datos, incorpora los puntos de acceso a las instalaciones, hidrantes, redes eléctricas y de gas, contactos de emergencia, materiales almacenados y medidas internas de seguridad.

De esta manera, ante una emergencia, Bomberos, Policía y el resto de servicios públicos que intervengan podrán disponer previamente de información esencial sobre el lugar en el que se ha producido la incidencia, lo que facilitará la preparación de la intervención, reducirá los tiempos de respuesta y mejorará la coordinación entre los distintos efectivos.

“La seguridad de un espacio industrial de las dimensiones y características de San Cristóbal es una responsabilidad compartida. Con este Plan incorporamos la tecnología a esa responsabilidad para poder actuar de una manera más coordinada, más rápida y más eficaz”, ha señalado el alcalde.

San Cristóbal constituye el ámbito inicial de implantación de esta herramienta, que permitirá validar su funcionamiento en un entorno industrial real y generar una experiencia susceptible de extenderse posteriormente a otras áreas industriales de Castilla y León.

El polígono cuenta con más de 800 empresas y en torno a 20.000 trabajadores, por lo que disponer de una visión conjunta y actualizada de sus instalaciones resulta especialmente relevante ante situaciones en las que una incidencia pueda tener consecuencias sobre otras empresas, parcelas o infraestructuras próximas.

El proyecto se basa, además, en la colaboración entre las empresas, las administraciones públicas y los servicios de emergencia.

La participación de las propias empresas resulta fundamental para facilitar y mantener actualizada la información de sus instalaciones, de manera que esta pueda ser utilizada con garantías cuando sea necesaria una intervención.

La iniciativa toma como referencia la experiencia desarrollada en Asturias, donde SOS-POLÍGONOS se ha implantado en diferentes áreas industriales en coordinación con los servicios públicos de emergencia.

El modelo comenzó a desarrollarse en el Polígono Industrial de Silvota, en Llanera, donde en 2019 se presentó el portal y se realizó un simulacro con la participación de Bomberos de Asturias, Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil.

“Queremos que San Cristóbal sea un polígono más moderno, conectado y seguro. La digitalización no solo debe servir para mejorar la actividad económica, sino también para proteger mejor a las empresas, a sus trabajadores y a quienes tienen que intervenir cuando se produce una emergencia”, ha asegurado Carnero.

Homenaje a Antonio Rodríguez García

En el marco de la presentación del Plan de Emergencias Digital Comunitario se ha rendido homenaje a Antonio Rodríguez García, en reconocimiento a su trayectoria y a su compromiso durante más de dos décadas con la representación de los empresarios y la defensa de los intereses de las áreas industriales.

Rodríguez García ha estado vinculado durante años al Polígono Industrial Cerro de San Cristóbal, donde ha ejercido como presidente de su Asociación de Propietarios y Empresarios.

Desde esta responsabilidad ha actuado como interlocutor de las empresas ante las diferentes administraciones, defendiendo mejoras relacionadas con las infraestructuras, la movilidad, la seguridad, el aparcamiento, los servicios y la modernización del polígono.

Su vinculación con el proyecto que hoy se presenta es también directa. El 18 de noviembre de 2025, como presidente de la Asociación de Propietarios y Empresarios del Polígono Industrial Cerro de San Cristóbal, solicitó a la Junta de Castilla y León su apoyo para el proyecto que ha desembocado en el sistema digital de emergencias SOS-Polígonos.

Actuaciones municipales en el polígono

El Ayuntamiento de Valladolid ha desarrollado en los últimos años diferentes actuaciones dirigidas a modernizar el Polígono de San Cristóbal, mejorar sus servicios y atender demandas planteadas durante años por empresarios y trabajadores.

Una de las principales actuaciones es la puesta en marcha de una nueva instalación para la gestión de residuos industriales en la calle Nitrógeno, 6. El proyecto permitirá acercar este servicio a las empresas, reducir desplazamientos y costes y avanzar hacia una gestión vinculada a la economía circular.

También se encuentra en su fase final la construcción del nuevo aparcamiento para vehículos pesados situado entre la carretera de Segovia y la calle Topacio. La actuación supone una inversión superior a los 750.000 euros.

El nuevo espacio contará con 85 plazas para camiones sobre una superficie aproximada de 10.400 m2 y permitirá ordenar el estacionamiento de vehículos pesados, mejorar la movilidad y reforzar la seguridad vial en el polígono. Está prevista su finalización a finales de año.

En materia de conservación de viales, en 2025 se ejecutaron las obras de mejora del Camino Trasdeconejos, una vía de unos 3,4 kilómetros que conecta las zonas industriales y residenciales de Valladolid con Laguna de Duero y La Cistérniga.

Una actuación sobre 1,7 kilómetros y una inversión de 346.000 euros, financiada íntegramente por el Ayuntamiento de Valladolid.

Durante 2026, la primera campaña municipal de aglomerado, dotada con una inversión global de 880.000 euros, ha incluido también la renovación completa de las calles Forja y Metal.

Mediante trabajos de fresado y nuevo aglomerado, especialmente relevantes en un entorno sometido diariamente a un elevado tránsito de vehículos y, particularmente, de tráfico pesado.

A estas actuaciones se suma la renovación integral del taller del Servicio Municipal de Limpieza situado en la calle Topacio, 63. Las obras, finalizadas en marzo de 2026, han supuesto una inversión municipal de 656.643 euros.

El Polígono de San Cristóbal cuenta además con una nueva infraestructura ciclista de casi 3 kilómetros por las calles Aluminio y Pirita, dos de sus principales ejes. Las obras fueron adjudicadas en marzo de 2024 por 1.687.378 euros, de los que 1.110.183 euros proceden de fondos europeos Next Generation EU.

El itinerario, físicamente segregado del tráfico de vehículos, permite mejorar la seguridad de los desplazamientos en bicicleta por el interior del polígono y conecta San Cristóbal con la red ciclista del resto de Valladolid a través de la Ronda Este y la Avenida de Soria.

Esta infraestructura se completó con el carril bici de la calle Oro, de aproximadamente 460 metros, adjudicado por 239.580 euros y ejecutado en 2025, que permite conectar la Avenida de Soria con la nueva red ciclista interior del polígono.