La línea 2 de Auvasa llega a El Peral con nuevas paradas y acerca a Valladolid al récord de 32 millones de viajes

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, en la inauguración de las nuevas paradas de la línea 2 de Auvasa en el barrio de El Peral, este miércoles Ayuntamiento de Valladolid

El Ayuntamiento de Valladolid sigue apostando por el transporte público en autobús ampliando la cobertura del servicio en diferentes barrios de la ciudad.

A las mejoras puestas en marcha en barrios como La Galera, Nuevo Hospital, Pinar de Jalón, Ciudad de la Comunicación, Arcas Reales o Los Santos Pilarica se suma ahora el barrio de El Peral.

Desde el lunes 21 de septiembre, este barrio vallisoletano contará con la línea 2 de Auvasa para que sus vecinos y vecinas puedan realizar sus desplazamientos habituales utilizando el autobús urbano.

La ampliación del servicio llega, además, en un momento especialmente positivo para Auvasa, que continúa incrementando el número de viajes y se encuentra ante el reto de alcanzar los 32 millones de viajes en 2026, una cifra que supondría superar el récord histórico registrado hasta ahora.

En este sentido, la incorporación de nuevos barrios y la mejora de las conexiones forman parte de una estrategia que busca seguir haciendo crecer el uso del transporte público en Valladolid. El objetivo es que toda la ciudad participe en este reto: 'Tod@s a por el récord'.

"Un reto colectivo"

Como ha dicho este miércoles el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, durante la inauguración de las nuevas paradas en El Peral, "estamos ante un reto colectivo".

"Cada nueva parada, cada nueva línea y cada mejora del servicio facilita que más personas elijan el autobús para sus desplazamientos. Queremos que los 32 millones de viajes sean un récord de toda Valladolid, y para conseguirlo necesitamos que toda la ciudad se sume: tod@s a por el récord", ha afirmado.

En concreto, la línea 2 amplía su recorrido actual desde c/ Miguel Delibes con nuevas paradas hacia El Peral en c/ Melón esq. Cañada Real, c/ Alcaparra 21 esq. Pomelo y fin de recorrido en c/ Maracuyá esq. Mango.

En sentido contrario, las expediciones partirán de esta nueva cabecera de línea con paradas en c/ Aguacate 20, c/ Melón 1 esq. Cañada Real y recorrido y paradas habituales por c/ Miguel Delibes. En total, la línea 2 contará con cinco nuevas paradas.

El servicio de la línea 2 comenzará en días laborables a las 7:15h (con una expedición adicional a las 7:10h desde c/ Melón) y finalizará a las 22:30h, con una frecuencia de paso de entre 10 y 13 minutos a lo largo del día.

Los sábados el servicio se prestará de 7:15h a 22:30h, con frecuencia de paso de entre 12 y 15 minutos, mientras que los festivos serán de 7:25h a 22:30h, cada 15/17 minutos.

Además, la proximidad de la parada cabecera de línea en c/ Maracuyá (esquina con calle Mango) permitirá a las personas del barrio de Santa Ana utilizar esta línea como complemento al actual servicio de la línea 5.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, en la inauguración de las nuevas paradas de la línea 2 de Auvasa en el barrio de El Peral, este miércoles Ayuntamiento de Valladolid

Precisamente en esta parada se ha llevado a cabo una importante intervención para permitir el acceso de las personas usuarias y la entrada y salida de los autobuses que prestarán servicio desde el próximo lunes.

Estas cinco nuevas paradas en El Peral también se utilizarán para las líneas matinal 1, búho 1 y fútbol 1, incorporando estos servicios a El Peral.

Todo ello como respuesta a las peticiones de las asociaciones vecinales de estos barrios y con el objetivo de seguir acercando el transporte público a más vecinos y vecinas de Valladolid.

Objetivo: 32 millones

Esta mejora en El Peral llega tras un continuo crecimiento del uso del autobús público de Auvasa desde 2023, con las políticas de movilidad llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Valladolid, como el mantenimiento de las tarifas y bonificaciones, el incremento de la flota de autobuses y las ampliaciones de líneas a barrios.

También en un momento de datos históricos de uso del autobús urbano en la ciudad de Valladolid. En los primeros siete meses del año 2026 se han registrado 19.056.777 viajes, lo que supone un incremento del 7,4% respecto al mismo periodo del año anterior, 1.316.859 viajes más.

Estas mejoras en los servicios de autobús, especialmente la atención a los barrios, han permitido también que Auvasa acumule dos años por encima de la tasa de crecimiento a nivel nacional de uso del autobús urbano.

En el mes de julio la tasa anual de crecimiento de Auvasa fue del 7,42% frente al crecimiento nacional del bus urbano del 1,2%.

Con esta trayectoria, y teniendo en cuenta los dos millones de usos del autobús en el mes de agosto, con el mayor valor registrado en la historia de Auvasa en ese mes, Auvasa se marca el objetivo de llegar a los 32 millones de viajes en el año 2026, lo que supondrá una cifra récord por encima de los 31,5 del año 2008.