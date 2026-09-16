La gran fiesta del videojuego llega a Vallsur: dos días de Mario Kart, Street Fighter, charlas y zona de juego gratis

Valladolid vuelve a pulsar el botón de ‘start’. Vallsur se convertirá los próximos 18 y 19 de septiembre en el gran punto de encuentro para los amantes del videojuego y la cultura retro con la celebración de ‘HI SCORE’.

Se trata de un evento que combinará competición, nostalgia, divulgación y entretenimiento durante dos jornadas y con acceso gratuito.

La propuesta pretende ir mucho más allá de una cita para aficionados al ‘gaming’. ‘HI SCORE’ plantea un recorrido por varias generaciones de videojuegos y consolas, desde los grandes clásicos que marcaron una época hasta diferentes aspectos de la industria y la cultura que se ha construido alrededor de ellos.

Un espacio pensado tanto para quienes crecieron con aquellos primeros mandos como para las nuevas generaciones que quieran descubrir de dónde procede buena parte de la cultura ‘gaming’ actual.

“Lo que hace diferente a ‘HI SCORE’ es su capacidad para reunir en un mismo espacio propuestas que rara vez conviven juntas”, explica Carolina Castro, gerente de Vallsur.

Y es que habrá videojuegos clásicos, la zona de juego libre, las conferencias, las actividades participativas y la feria especializada en coleccionismo y juguete antiguo.

Los clásicos vuelven a la competición

Los videojuegos más emblemáticos tendrán un papel protagonista. La programación arrancará el viernes 18 de septiembre a las 19.30 horas con un torneo de Pro Evolution Soccer 6.

Además servirá para celebrar el 20º aniversario de uno de los títulos futbolísticos más recordados por varias generaciones de jugadores.

La competición continuará el sábado con dos auténticas piezas de museo del videojuego. A las 17.30 horas será el turno de Mario Kart, mientras que a las 20.00 horas llegará Street Fighter II Champion Edition.

Las finales se celebrarán en el escenario principal y contarán con comentarista en directo, convirtiendo los enfrentamientos en un auténtico espectáculo para participantes y público.

Pero no todo serán mandos y partidas. El evento también reservará un espacio para poner en contexto la historia de una industria que ha evolucionado a una velocidad vertiginosa.

Del píxel a la Nintendo 64

El sábado 19, tres expertos ofrecerán diferentes perspectivas sobre la historia y la cultura del videojuego.

A las 12.00 horas, Miguel Ángel García Guerra, divulgador e investigador de la cultura del videojuego, repasará la ‘Historia del videojuego en España’, desde los primeros pasos de la industria nacional hasta los estudios y títulos que han dejado huella.

Por la tarde, a las 17.00 horas, el desarrollador de videojuegos David Linares se adentrará en el mundo del arte pixelado con la charla ‘Diseño de gráficos en 8 Bits’, en la que abordará sus técnicas, limitaciones y la influencia que este particular lenguaje visual continúa teniendo en los videojuegos actuales.

La tercera conferencia llegará a las 18.30 horas, de la mano del coleccionista especializado en videojuegos Carlos Fernández, que celebrará los 30 años de Nintendo 64 con un recorrido por la historia de la consola, sus títulos más emblemáticos y el legado que dejó entre los jugadores.

La jornada incluirá además un taller de cubo de Rubik, una propuesta que ampliará el abanico de actividades más allá del videojuego.

Una máquina del tiempo para coleccionistas

Uno de los grandes atractivos de ‘HI SCORE’ estará también fuera de las pantallas. La plaza central de Vallsur acogerá una Feria del Coleccionismo y Juguete Antiguo, en la que se podrán encontrar videojuegos retro, consolas clásicas, juguetes vintage, figuras, merchandising y piezas difíciles de conseguir.

El espacio pretende convertirse en otro de los puntos fuertes de estas dos jornadas y completar la experiencia con un viaje a la cultura popular de varias décadas.

Un lugar para que coleccionistas y aficionados puedan reencontrarse con objetos que forman parte de la memoria de toda una generación y para que los más jóvenes descubran algunas de las piezas que ayudaron a construir la historia del ocio electrónico.

Todo ello, con acceso gratuito y una programación diseñada para reunir a aficionados, coleccionistas, familias y curiosos en torno a una afición que, cuatro décadas después de sus primeros grandes éxitos, continúa pasando de generación en generación.

Programación de ‘HI SCORE’

Viernes 18 de septiembre

19.30 h. Torneo Pro Evolution Soccer 6 – 20º aniversario

– 20º aniversario 20.00 h. Trivial musical de videojuegos

Sábado 19 de septiembre