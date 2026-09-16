El restaurante de Valladolid que ha sido nominado como una de las mejores aperturas de España en 2025

Nauzet y el Restaurante Arrope. Fotografías cedidas a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

El Restaurante Arrope, que se ubica en la localidad vallisoletana de Rueda, concretamente en la Avenida Mariano Ruiz Rodríguez 1, está de enhorabuena.

TheFork Awards ha nominado al establecimiento hostelero como mejor apertura del año 2025. Competirá con otros 41 restaurantes para conseguir el tan prestigioso galardón.

Un jurado integrado por un total de 56 chefs con Estrella Michelin ha seleccionado a sus aperturas favoritas para 2025.

El público puede votar ahora a su favorito para entrar en el sorteo de tres tarjetas regalo TheFork por valor de 100 euros cada una.

Arrope es el restaurante situado en la bodega histórica de Yllera, a 20 metros bajo tierra y en la localidad de Rueda (Valladolid).

Está liderado por el chef Nauzet Betancort y el sumiller y jefe de sala Roberto Simal, en un proyecto que une alta cocina, vino, territorio y hospitalidad.

Imagen del Restaurante Arrope. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Todo en un escenario que es excepcional con un laberinto de galerías mudéjares del siglo XV excavadas a mano en roca caliza.

Su propuesta parte del “respeto por el producto de proximidad y la temporada para reinterpretar la tradición castellana desde una mirada contemporánea, con una cocina creativa y sincera".

Más que un restaurante, Arrope representa la culminación de la experiencia ecoturística de Yllera. Un lugar donde la gastronomía, historia y vino forman un único relato.

El menú degustación y la carta conviven con distintas propuestas ecoturísticas que permiten descubrir el patrimonio subterráneo de la bodega y la cultura vinícola de Rueda.

Su combinación de la cocina de Betancort y la hospitalidad de Simal, en un espacio singular, ha convertido a Arrope en uno de los nuevos referentes gastronómicos de Castilla y León.

Un reconocimiento que se ha visto respaldado con la concesión de su primer Sol de la Guía Repsol.

Ahora busca ser la mejor apertura de 2025.