Conrado Íscar sitúa la cultura como una herramienta para asentar población y generar riqueza: "Lo tenemos claro"

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, durante la inauguración de la sexta edición de Blacklladolid. Diputación de Valladolid

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha situado la cultura como una herramienta para asentar población y seguir generando riqueza en la provincia. "Vamos a seguir apostando por ella, lo tenemos claro", ha aseverado durante la inauguración de la sexta edición de Blacklladolid en el Castillo de Fuensaldaña.

Precisamente, Íscar ha destacado este proyecto cultural impulsado por los escritores César Pérez Gellida y Dolores Redondo como un elemento diferenciador para "ayudar a que sigamos creciendo en población, riqueza e importancia" en Valladolid.

"Arrancó hace seis años en un momento en el cual César Pérez Gellida, de la mano de Dolores Redondo, ponían encima de la mesa un proyecto cultural que lo que pretendía era, a través de la cultura, generar riqueza en la provincia", ha recordado el presidente.

Conrado Íscar participa en la inauguración de Blacklladolid 2026. Diputación de Valladolid

Por aquel entonces, según ha precisado, era una propuesta "rompedora e innovadora" que podría "suscitar dudas" a cualquier administración para participar o colaborar.

Sin embargo, en la Diputación de Valladolid "lo teníamos claro" y decidieron apostar por este proyecto que a estas alturas ya se ha convertido en un "referente nacional" en el mundo de la cultura.

Blacklladolid es una propuesta cultural que sitúa a la literatura en el centro y que cada año le acompaña un sector diferente a modo de maridaje, situando al certamen en una de las citas imprescindibles del calendario de muchas de las grandes figuras.

Para esta sexta edición, a la literatura le acompaña la moda y la música. Para Íscar, "hay festivales que nacen y otros que consiguen hacerse un lugar". Y Blacklladolid "pertenece, sin duda, al segundo de los grupos".

Durante su intervención, Conrado Íscar ha querido felicitar a Pérez Gellida y a Redondo, además de a todo el equipo que lo hace posible, "por haber sabido construir un certamen con personalidad propia".

Precisamente, ha destacado el cartel de este año como "extraordinario" al contar con figuras de la talla de Clara Sánchez, Juan Luis Arsuaga, Paloma Sánchez-Garnica, Javier Castillo, Carla Montero y la propia Dolores Redondo.

Inauguración de la sexta edición de Blacklladolid. Diputación de Valladolid

Para el presidente, Blacklladolid es una propuesta que, además de impulsar la cultura en la provincia, contribuye a que Valladolid "sea reconocida como una tierra de escritores, de lectores, de creadores, de patrimonio, de vino y de cultura".

Además de los autores anteriormente mencionados, esta edición también recibirá a otros como María Dueñas o Sonsoles Ónega. Del mundo de la moda estarán presentes Amaya Arzuaga, Natalia Esgueva, Estefanía Luyk, Irene de la Cuesta, Silvia Fernández y Rosana Largo.

La música tendrá su hueco en este certamen a través de Fito Robles, vocalista de Siloé, quien interpretará algunos de los temas de la banda vallisoletana, que actualmente ocupa uno de los puestos de moda en el panorama nacional.

Será la periodista, escritora y guionista Raquel Martos quien se encargará, un año más, de conducir las charlas vinculadas a la literatura. Respecto a la moda, la conductora será la periodista María Ramos.