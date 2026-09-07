Carnero confirma el acuerdo para construir el nuevo paso inferior en San Agustín y evitar los atascos

“La iniciativa, que parte del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid en la rotonda de San Agustín, ha ido avanzando y, en este momento, tenemos ya acordado cuál ha de ser el modelo de convenio que tenemos que aprobar cada administración”, ha afirmado Jesús Julio Carnero.

El alcalde de Valladolid ha participado en el acto institucional de apertura del mandato 2026-2030 de la Cámara de Comercio, donde ha realizado estas declaraciones.

Ha añadido que “todo para acometer el siguiente paso, una vez aprobado el convenio” con “la redacción del proyecto de la rotonda de San Agustín”.

“Todo para que una vez esté redactado y licitado podamos acometer dicha actuación. En este sentido vamos dando los pasos debidos. Me gustaría que fueran más rápidos pero lo importante es que la decisión está tomada por el Ayuntamiento de Valladolid y asumida por el Gobierno de España”, ha incidido el primer edil.

Carnero ha apuntado, además, que “lo único que queda por hacer es avanzar” y “aprobar en cada uno de los órganos colegiados el convenio de colaboración y firmarlo”. A partir de ahí se encargará la “redacción del proyecto”.

Tras esa redacción de proyecto “con un plazo de 12 meses” se procederá a la licitación de la obra para “llegar al punto culminante” de “ver en obra lo que para todos los vallisoletanos es uno de los puntos neurálgicos a resolver desde el punto de vista de los atascos”, ha finalizado.

Sobre las polémicas mociones

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, confirmó hoy que en el próximo pleno del 14 de septiembre se debatirán las dos mociones impulsadas por el PSOE de Valladolid sobre el director de Coordinación de Políticas Públicas en el Ayuntamiento, Indalecio Escudero.

A quienes los socialistas denominan ‘alcalde B’. De esta forma, según indicó cumplirá con la sentencia del Tribunal de Instancia de la Sección de lo Contencioso-Administrativo.

Carnero, que realizó este anuncio antes de participar de participar en el acto apertura del mandato 2026-2030 de la Cámara de Comercio de Valladolid, indicó que su decisión de presentar ambas mociones fue comunicada esta mañana a la Junta de Portavoces del Consistorio.