La aparatosa caída de morros contra el suelo de uno de los gigantes de Valladolid se hace viral en redes sociales

Imagen del gigante tras caer al suelo en las fiestas de Valladolid. Jimenos Band Facebook

Accidentada participación de los Gigantes y Cabezudos de Valladolid en una de sus sesiones durante las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo 2026.

Uno de los encargados de bailar estas carismáticas y tradicionales figuras sufrió una aparatosa caída al salir corriendo desde el hall del Ayuntamiento de Valladolid hacia la Plaza Mayor.

Apenas habían pasado unos segundos desde que 'La Mora' había comenzado su baile a las puertas de la Casa Consistorial y fue justo cuando salió corriendo hacia la Plaza Mayor cuando un tropezón propició que se cayera de cara al suelo.

El incidente, afortunadamente, no ha causado daños personales en el encargado de portar la figura, tal y como ha confirmado la teniente de alcalde y concejala de Cultura y Educación, Irene Carvajal, en redes sociales.

No ha sido así en la figura, ya que sí que ha habido que lamentar daños materiales que deberán ser restaurados próximamente.

El vídeo que captó el momento ha sido difundido en redes sociales por múltiples cuentas y aglutina, desde su publicación, varios centenares de miles de visitas.

Todo ocurrió el pasado sábado, cuando los Gigantes y Cabezudos salieron a las calles de Valladolid con motivo de los festejos de la Virgen de San Lorenzo.

Los bailes que protagonizan estas figuras son siempre una de las actividades familiares más demandadas por el público durante estas fechas.

Cabe resaltar que no es la primera vez que uno de estos Gigantes y Cabezudos sufre un accidente durante su participación en las fiestas.

En 2023, el gigante de Fernando el Católico sufrió un incidente en circunstancias muy parecidas y, además, en esta ocasión los daños fueron más severos, al romperse la cabeza por la zona de la barbilla.

También ocurrió algo similar en 2021, cuando otro de los gigantes sufrió, de nuevo, una caída cuando las fiestas encaraban su final en Valladolid.

En aquella ocasión, el encargado de portar la figura sufrió lesiones, pero de carácter leve, tal y como informó en su momento la Policía Municipal.