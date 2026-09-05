Tres heridos, entre ellos un menor, al arder un carro en el correcalles de fuego de las fiestas de Medina del Campo

Tres personas, dos trabajadores de la empresa que sufrieron quemaduras leves y un menor que fue atendido rápidamente por Cruz Roja, han resultado heridas en el correcalles de fuego ‘Damonion’ que se ha celebrado este viernes, 4 de septiembre en Medina del Campo.

El Ayuntamiento de la Villa de las Ferias ha asegurado que “la rápida actuación del dispositivo de seguridad permitió resolver sin consecuencias graves la incidencia”.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 21:30 horas de la noche de este viernes entre la calle Gamazo y Rafael Giraldo durante la celebración de ese correcalles de fuego, al arder un carro, como han confirmado los Bomberos de Medina del Campo a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

El Ayuntamiento de la localidad vallisoletana incide en que la rápida actuación de las dos dotaciones de bomberos que formaban parte del dispositivo de seguridad, una de la Diputación de Valladolid y otra del Ayuntamiento, permitió controlar la situación “de manera inmediata”.

El propio consistorio confirma que los dos trabajadores de la empresa que sufrieron quemaduras leves y el menor, atendido por Cruz Roja, se encuentran “bien”.

En declaraciones a este medio, fuentes municipales señalan que ninguno de los tres afectados tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario y que la situación se resolvió en minutos.

Además, el Ayuntamiento ha agradecido la profesionalidad y rapidez de los servicios de emergencia, cuya actuación “evitó consecuencias mayores”.