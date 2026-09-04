Sergio (27), vendedor de banderas que dispara las ventas por Ceuta: “En un día recibimos 90 pedidos, es una barbaridad"

Sergio Medina junto a una bandera de Ceuta en la plaza Mayor de Valladolid realizada por su empresa. Cedida

Las plazas de Castilla y León se llenaron este miércoles de ciudadanos, banderas y mensajes de apoyo a Ceuta. Nunca se habían visto tantas de la ciudad autónoma. El blanco y negro se impuso.

Una movilización que se repitió de forma simultánea por buena parte de España. Además, ha servido para disparar el número de ventas de banderas y camisetas de la tierra caballa y de España.

“El jueves recibimos 90 llamadas preguntando por banderas de Ceuta”.

Al otro lado del teléfono está Sergio Medina, un joven emprendedor vallisoletano de 27 años y propietario de Estandartes y Banderas.

Una compañía creada hace siete años que ha visto cómo la actualidad nacional volvía a trasladarse directamente a su negocio.

Las concentraciones celebradas este 2 de septiembre, coincidiendo con el Día de Ceuta, llevaron a decenas de miles de personas a las plazas de España en apoyo a la ciudad autónoma.

Castilla y León no fue una excepción y sus principales plazas acogieron multitudinarias concentraciones.

Y mientras las banderas comenzaban a desplegarse en calles y plazas, en Valladolid los teléfonos de Estandartes y Banderas no dejaron de sonar.

Medina todavía no ha tenido tiempo de sentarse a revisar con calma las cifras definitivas. Los últimos días han sido, reconoce, “todo un jaleo”.

Pero hay un dato que resume la situación que está viviendo.

“El jueves recibimos 90 llamadas preguntando por banderas de Ceuta. Pedían una unidad, dos unidades, diez unidades... Nosotros trabajamos desde una sola unidad, lo que sea”, explica a EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León.

Los pedidos han sido de todo tipo. “Hemos vendido banderas pequeñas, banderas grandes, banderitas pequeñas para niños... Hemos hecho de todo”, asegura.

La demanda no se ha limitado a Valladolid. Los encargos y llamadas han llegado desde prácticamente toda la geografía española.

“Nos están llamando de toda España y hemos entregado también por toda España. Hemos tenido pedidos de Madrid, León, evidentemente Valladolid... Yo te diría que casi toda la geografía española, incluidas las Islas Baleares”.

Precisamente desde Baleares llegó uno de los encargos institucionales que recuerda especialmente estos días.

“Hemos servido allí y, concretamente, hemos trabajado con el Ayuntamiento de Palma”, apunta.

La historia de Estandartes y Banderas comenzó hace siete años en Valladolid como un marketplace cien por cien online.

Lo que inicialmente era el proyecto empresarial de un joven emprendedor ha terminado convirtiéndose en una compañía capaz de atender desde el pedido de un particular hasta encargos para empresas, colegios, ayuntamientos o instituciones públicas.

“Trabajamos desde una unidad hasta los pedidos más grandes”, resume Medina.

En su catálogo hay banderas personalizadas para peñas, negocios y asociaciones, pero también pedidos oficiales de administraciones públicas.

La empresa ha encontrado así un hueco en un mercado tradicional que, lejos de desaparecer, sigue muy ligado a la actualidad social, política y deportiva.

Una bandera de tamaño medio, de 100 por 150 centímetros, puede situarse entre los 25 y los 35 euros, mientras que los formatos más pequeños rondan los 22 euros.

Pero si hay algo que ha convertido a la empresa vallisoletana en una opción competitiva es la rapidez.

“Si un cliente hace un pedido un jueves por la mañana, el viernes lo puede tener en casa. Fabricamos en 24 o 48 horas y nunca hemos tenido problemas de desabastecimiento”, asegura.

Una capacidad de respuesta que, en momentos de auténtico pico de demanda como el vivido ahora con Ceuta, se convierte en fundamental.

Aunque esta vez incluso la maquinaria ha tenido que llegar a su límite.

«Esta mañana nos ha seguido llamando gente. Hasta hace unos 15 minutos seguían entrando llamadas y, evidentemente, ya no nos hemos podido surtir en algunos casos porque no teníamos capacidad para más», reconoce.

Al ritmo de la actualidad

No es la primera vez que Sergio Medina observa cómo un acontecimiento nacional se traduce inmediatamente en un incremento de las ventas.

La empresa ha vivido varios picos de demanda durante estos siete años de trayectoria.

“Veníamos además de un buen año”, explica.

Entre esos momentos señala la reciente visita del Papa xxxx, que provocó una importante demanda de banderas relacionadas con el Vaticano.

“Con la visita del Papa tuvimos bastantes pedidos. Hicimos un montón de banderas del Vaticano. Me sorprendió muchísimo”.

Y, por supuesto, también con el Mundial de fútbol conquistado por España este pasado verano.

Pero lo ocurrido ahora con Ceuta ha sorprendido incluso a un empresario acostumbrado a detectar cómo las grandes noticias se reflejan en su cartera de pedidos.

“Yo no me imaginaba que hubiera tanto, tanto pedido”, confiesa.

La intensidad de la demanda, explica, le recuerda a otro de los grandes momentos vividos por la compañía.

“Yo te diría que estamos en niveles muy parecidos a Palestina. Muy, muy, muy parecidos”, en recuerdo a lo vivido el pasado año durante la Vuelta ciclista.

Y toda esta movilización tuvo una consecuencia directa para el negocio de Sergio Medina. “Ha sido una barbaridad”, resume.

El perfil de quienes han realizado los pedidos es muy variado y sorprendente, ya que no solo han sido particulares.

Las administraciones públicas han vuelto a tener un importante peso en esta oleada de demanda.

“Hemos tenido pedidos de ayuntamientos gobernados por uno y otro color. Nos han llamado administraciones gobernadas por el Partido Popular, por otras formaciones y también por el Partido Socialista”.

A sus 27 años, Sergio Medina ha convertido una idea empresarial nacida en Valladolid en una compañía con clientes repartidos por toda España. Y en los últimos días, Ceuta ha vuelto a demostrarlo.