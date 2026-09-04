La feria gastronómica de esta ciudad tiene un dulce imprescindible: lleva hojaldre con bizcocho de chocolate

El tradicional Postre de Nuestra Señora de San Lorenzo vuelve a las confiterías de Valladolid Cedida

Las Ferias y Fiestas de Nuestra Señora de San Lorenzo no solo se viven en las calles, en las casetas, en los conciertos o en los grandes actos del programa. Valladolid también celebra septiembre a través del paladar.

Un año más, uno de los sabores más reconocibles de estas fechas vuelve a ocupar los escaparates de las confiterías de la ciudad.

El Postre de Nuestra Señora de San Lorenzo, uno de los dulces más vinculados a las fiestas de la patrona de Valladolid, ya está de nuevo a la venta.

El denominado ‘Auténtico Postre de Ntra. Sra. de San Lorenzo’ podrá adquirirse desde el 3 hasta el próximo 13 de septiembre en las 15 confiterías asociadas a la Asociación de Confiteros de Valladolid que participan este año en la iniciativa.

La presentación de este dulce, convertido ya en una de las tradiciones gastronómicas de las fiestas vallisoletanas, ha servido también para poner en valor el trabajo artesanal de los obradores de la ciudad.

La concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez Cuadrillero, y el presidente de la Asociación de Confiteros de Valladolid, Rafael Mesonero Martín, han querido acercar a los medios la elaboración de este producto y recordar la historia de un postre que lleva más de 25 años formando parte de la celebración de San Lorenzo.

Y es que este dulce tiene una receta y una identidad muy reconocibles. El Postre de Nuestra Señora de San Lorenzo es una elaboración 100% artesanal que combina diferentes sabores y texturas en una misma pieza.

Cuenta con una crujiente base de hojaldre, una suave crema de naranja y un esponjoso bizcocho de chocolate.

La elaboración se remata con una característica decoración de azúcar glas y una rodaja de naranja confitada, dos de los elementos que contribuyen a darle su imagen más reconocible.

Sin embargo, hay otro detalle que permite identificar al auténtico postre: la chocolatina original de chocolate blanco con la imagen de Nuestra Señora de San Lorenzo, incorporada como símbolo de la identidad del dulce.

Bajo el distintivo ‘El auténtico postre de Ntra. Sra. de San Lorenzo’, la Asociación de Confiteros de Valladolid garantiza que el producto ha sido elaborado siguiendo la receta registrada y certifica su autenticidad.

La historia de este postre se remonta al año 2000. Fue creado con motivo de la Feria y Fiestas de Valladolid gracias al trabajo conjunto de varios obradores de la Asociación de Confiteros, que buscaban elaborar un dulce capaz de rendir homenaje a la patrona de la ciudad.

Desde entonces, cada mes de septiembre regresa a las confiterías vallisoletanas y se ha consolidado como uno de los productos gastronómicos más representativos de estas celebraciones.

En 2025 cumplió sus primeros 25 años de historia y ese aniversario dejó, además, uno de los episodios más llamativos de la trayectoria del postre.

La tradición local adquirió entonces una dimensión internacional al protagonizar un Récord Mundial Oficial Guinness.

La Asociación de Confiteros de Valladolid, junto con la Coordinadora de Peñas, logró el récord de la línea de tartas más larga del mundo con una elaboración continua de más de 360 metros y más de 4.500 porciones del Postre de Nuestra Señora de San Lorenzo.

El presidente de la Asociación de Confiteros de Valladolid, Rafael Mesonero Martín, ha agradecido al Ayuntamiento su apoyo al sector y a la promoción de los productos tradicionales de la ciudad.

Mesonero ha destacado que este postre “nació hace más de 25 años para homenajear a nuestra patrona y hoy forma parte de la historia de nuestras fiestas”.

“Cada septiembre vuelve a los escaparates de nuestras confiterías y nos permite reivindicar el valor de la elaboración artesanal y de nuestros profesionales”, ha señalado.

Dónde comerlo

El Postre de Nuestra Señora de San Lorenzo podrá comprarse hasta el 13 de septiembre en El Bombón, Confitería Ricardo Blanco, Confitería Chus, Confitería Manjarrés, Confitería Menta y Chocolate, Confitería Vitín, El Horno de Guiller,

También en Labarga, Confitería Rodri, Hermanos Marbán, Confitería La Rosca, Pastelerías Bravo, L'Atelier Sin Gluten, Pastelería La Francesa y Belaria.

La Asociación de Confiteros de Valladolid también difundirá información sobre los establecimientos participantes y los puntos de venta a través de sus redes sociales, además de publicar un vídeo especial dedicado a uno de los dulces más emblemáticos de las fiestas.