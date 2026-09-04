El coronel Gustavo Dorda toma el relevo de Andrés Manuel Velarde al frente de la Guardia Civil en Valladolid

El subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales, junto al nuevo jefe de la Guardia Civil en Valladolid, el coronel Gustavo Dorda. Subdelegación del Gobierno en Valladolid

Desde este viernes, 4 de septiembre, la provincia de Valladolid ya tiene nuevo jefe en la Guardia Civil tras la marcha de Andrés Manuel Velarde para dirigir al Instituto Armado en Extremadura.

El coronel Gustavo Dorda ha cogido el relevo de su predecesor y desde hoy se incorpora a sus funciones como máximo dirigente de la Comandancia de la Guardia Civil en Valladolid.

El subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, ha recibido este viernes al propio Dorda para darle la bienvenida a la provincia y a sus nuevas responsabilidades.

También ha despedido al general de la brigada de Infantería Juan Carlos Moreno, que deja el mando de la IV Subinspección General del Ejército y la Comandancia militar de Valladolid y Palencia para asumir el liderazgo de la Brigada Rey Alfonso XII de la Legión.

El nuevo jefe de la Guardia Civil en Valladolid fue ascendido a coronel el pasado mes de julio, cuando su promoción fue publicada en el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa.

Dorda ha dirigido la Comandancia de Ávila hasta ese mismo mes, cuando anunció que dejaría sus funciones en la provincia para embarcarse en nuevos retos profesionales que le han llevado ahora hasta Valladolid.

Nacido en Las Palmas de Gran Canarias hace 51 años, se licenció en Derecho y comenzó su carrera como responsable de Seguridad Ciudadana en Collado Villalba (Madrid).

Tras ello ejerció como piloto de helicópteros en el servicio aéreo y como instructor de vuelo en la base de Torrejón de Ardoz, en Madrid, entre los años 2002 y 2010.

También ha sido casco azul con la ONU en el Líbano y ha sido piloto de helicóptero dirigiendo la agencia Frontex en Senegal y Mauritania.

A partir de 2011 fue destinado a Andalucía, donde ha dirigido unidades aéreas y en 2013 fue destinado al gabinete técnico de la Dirección General de la Guardia Civil.

Tras un periodo como asesor en este gabinete, llegó a Ávila en 2021, despidiéndose ahora tras una etapa de cinco años al frente del Instituto Armado en esta provincia.

Velarde, de Valladolid a Extremadura

Por otro lado, su predecesor, Andrés Manuel Velarde, anunció que dejaba su puesto como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Valladolid, cuando fue ascendido a general de brigada del Instituto Armado.

Los nuevos retos profesionales de Velarde le llevaron en febrero a ser nombrado nuevo mando de la Guardia Civil en Extremadura, tal y como se recogía entonces en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Velarde estuvo liderando la Comandancia de Valladolid desde junio de 2023, cuando llegó tras nueve años al frente de la Benemérita en Soria, hasta 2026.

Su trayectoria comenzó en 1989 con su ingreso en la Academia Militar de Zaragoza y desde entonces ha desempeñado distintos cargos de responsabilidad una vez fue nombrado teniente de la Guardia Civil en 1994.