Carnero responde a Redondo que el protocolo de VIVA se aplica "a todas las víctimas" y sufre un escrache

Escrache contra el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, durante la presentación de la campaña 'Valladolid Libre de Agresiones Sexistas'. Miriam Chacón Ical

Miembros de las asociaciones del Consejo Municipal de las Mujeres, representadas por Dunia Etura, concejales del PSOE, Valladolid Toma la Palabra (VTLP) y la procuradora socialista en las Cortes Patricia Gómez Urbán han protagonizado este viernes un escrache contra el alcalde de la ciudad del Pisuerga, Jesús Julio Carnero.

Todo ha ocurrido durante la presentación de la campaña 'Valladolid Libre de Agresiones Sexistas' con motivo de las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo, donde el alcalde ha acudido para presentar los puntos violetas que estarán instalados tanto de forma fija como móvil por la ciudad durante las fiestas.

Ha sido cuando el primer edil ha rechazado, tras ser preguntado por los medios, la posibilidad de volver a modificar el protocolo de acceso a la vivienda de la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda (VIVA) para incluir de nuevo el término violencia de género cuando una treintena de personas han sacado unas pancartas y han comenzado a agitarlas.

Dichas pancartas exponían que "violencia doméstica no es violencia de género", mostrando así su desaprobación contra la medida del equipo de Gobierno municipal de PP y Vox.

Dunia Etura, miembro de la cátedra de estudios de género de la Universidad de Valladolid (UVa) y en representación de las asociaciones que componen el Consejo Municipal de las Mujeres, ha asegurado que Carnero "sabe perfectamente" esto es así.

"Están tipificados en nuestra normativa jurídica de manera distinta. Hay una Ley específica para violencia de género y en nuestro Código Penal es aquella que se da en el ámbito del domicilio pero que puede ser víctima la mujer, el hombre, los menores o la gente mayor", ha explicado.

Y ante esto, Etura ha considerado que "ellos lo saben y por ello mismo quieren excluir la violencia de género porque es una cuestión ideológica".

"Lo avisó Vox desde el principio que iba a ir a por esto y es uno de los primeros movimientos que está haciendo, pero que seguro que es el laboratorio para conseguir posteriormente eliminarlo de cualquier tipo de protocolo", ha advertido.

Por otro lado, ha explicado que les parece "muy bien" que se incluya a las víctimas de violencia doméstica, pero sin excluir la de género. "Les propusimos que fuera violencia doméstica y/o de género. Y no quieren. Les preguntamos en qué mejora el protocolo de VIVA que desaparezca el concepto y no han sabido responder", ha concluido.

Respuesta a la ministra

La modificación del protocolo de acceso a la vivienda de la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda de Valladolid (VIVA) continúa dando que hablar, después de que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, mandase una carta para pedir al Ayuntamiento que rectificase en la eliminación del término violencia de género por violencia doméstica.

Ahora, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha contestado a la misiva de la ministra y rechaza hacer una nueva modificación en el protocolo para incluir la violencia de género porque "se aplica a todas las víctimas y además de manera mejorada".

"Se reduce entre otras cosas el plazo a través del cual pueden activarse el conjunto de ayudas que el protocolo y el propio plan director establecen, pasamos de un año a tres meses", ha explicado.

En este sentido, durante el acto de presentación de la campaña 'Valladolid Libre de Agresiones Sexistas', el primer edil ha incidido en que el plan director de suelo y vivienda de Valladolid "dice y expresa taxativamente el compromiso del Ayuntamiento en la lucha contra la violencia de género, estableciendo las correspondientes ayudas".

Con estas palabras, descarta volver a incluir el término en el protocolo al considerar que ya se incluye dentro de las víctimas de violencia doméstica y, además, aparece reflejado en el plan director.

Por otro lado, ha hecho hincapié en su respuesta a Redondo en la "necesidad" de recuperar "de manera clara" los fondos que se estaban dando por parte del Ministerio de Igualdad al Ayuntamiento de Valladolid en materia de lucha contra la violencia de género.

Carnero ha vuelto a recordar que en 2023 estos fondos rondaban los 130.000 euros y ahora se han reducido a los 114.000 euros. "Le pido encarecidamente (a Ana Redondo) que atienda esta reivindicación que plasma de manera real y efectiva la lucha contra la violencia de género", ha zanjado.

Puntos violetas durante las fiestas

Durante el acto se han presentado la campaña 'Valladolid Libre de Agresiones Sexistas' para las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo 2026.

Una iniciativa que implica la instalación de puntos violetas móviles, fijos informativos y un punto específico de asistencia psicológica para ofrecer información, orientación, prevención y acompañamiento.

Carnero ha deseado que las fiestas se desarrollen con el "de un modo natural, pacífico, democrático y en el que el civismo impere" y ha celebrado que durante el año pasado no se produjeron agresiones sexistas, aunque hubo 2.300 consultas de distinto índice.

La campaña recuerda que tanto las farmacias como los agentes son "puntos violetas" a los que recurrir en caso de sufrir una agresión sexista por parte de las mujeres, así como los que hay instalados en el parque de Las Moreras como en la Cúpula del Milenio y la Plaza Mayor.

Además, este año el cartel del punto violeta de las Moreras se ha elevado su posición de cara a que sea más visible para todos los asistentes.