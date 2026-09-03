Un policía herido al mediar en una pelea entre bandas juveniles en Laguna de Duero: hay un menor detenido

Un agente de la policía local de Laguna de Duero ha resultado herido durante su intervención para disolver una pelea entre bandas juveniles.

Los hechos ocurrieron sobre las 21 horas de ayer, 2 de septiembre, cuando la policía recibió un aviso de una pelea entre jóvenes en la Avenida Prado Boyal del municipio.

Según ha informado el consistorio de Laguna de Duero, uno de los agentes que intervino se golpeó de manera fortuita contra un bolardo del mobiliario urbano.

Por ello, fue trasladado al Hospital Río Hortega de Valladolid por contusiones, siendo dado de alta en la misma noche de ayer.

Tras hacer las comprobaciones pertinentes, la policía concluyó que los participantes en el suceso eran miembros de bandas juveniles y se detuvo a una persona menor de edad.