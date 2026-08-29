Euromillones deja un premio de más de 100.000 euros en Medina de Rioseco

Una administración de Lotería Loterías y Apuestas del Estado

El sorteo de Euromillones de este viernes ha dejado un premio de más de 100.000 euros en el municipio vallisoletano de Medina de Rioseco.

Un boleto acertante de Segunda Categoría (5+1), dotado con 109.518,60 euros de premio, fue validado en la Administración de Loterías nº1 de esta localidad vallisoletana, situada en la calle Empedrada, 2.

Además, ha habido otro boleto acertante de Segunda Categoría en el municipio pontevedrés de Lalín y el boleto acertante de El Millón ha sido validado en el municipio cántabro de Cabezón de la Sal.

El sorteo del Euromillones de este viernes no ha dejado acertantes de Primera Categoría (5+2) por lo que con el Eurobote generado, en el próximo sorteo, un único acertante de Primera Categoría va a poder ganar 78 millones de euros.