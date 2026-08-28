La historia de Valladolid cobra vida en 3D: una muestra de 21 dioramas se digitaliza y suma dos nuevas escenas

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, inaugura la exposición 'Valladolid y su plastihistoria digitalizada', este viernes Paula Zié de Frutos ICAL

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha visitado este viernes la exposición 'Plastihistoria de Valladolid', una propuesta de divulgación educativa que recorre la historia de la ciudad desde el Conde Ansúrez hasta la actualidad.

Una muestra que incorpora dos escenas nuevas dedicadas al 475 aniversario de la Controversia de Valladolid y al V centenario del nacimiento de Felipe II.

Se trata de una exposición donde el Ayuntamiento de Valladolid, a través de la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico (IdeVa), y en colaboración con la Fundación Municipal de Cultura, ha digitalizado y aplicado tecnología de realidad aumentada a 21 dioramas.

IdeVa, en el marco del Plan de Innovación y Ciudad Inteligente de Valladolid, se ha hecho cargo de la digitalización integral con el desarrollo de un ecosistema digital compuesto por una aplicación móvil y web interactiva enriquecida con tecnología de realidad aumentada (RA).

Todo ello permite explorar cada detalle de las escenas en 3D en alta resolución y acceder a información histórica y cultural relevante desde cualquier lugar del mundo.

Comisariada por el historiador Javier Burrieza, la exposición ha sido producida por la Fundación Educa con soporte técnico y digital de Apolo Estudio y diseño gráfico de Eli de la Torre Estudio.

El contenido virtual puede consultarse en http://plastihistoriavalladolid.es/

Como ha señalado el alcalde, "Plastihistoria de Valladolid ofrece mil y una lecturas distintas y no tiene edad. Las claves para su disfrute son únicamente la curiosidad y el cariño hacia Valladolid".

En este escenario, también ha destacado que los nuevos dioramas dedicados al nacimiento de Felipe II y a la Controversia de Valladolid rescatan "dos momentos especialmente honrosos de la historia de la ciudad, que pronto celebrará su milenario".

Novedades que enriquecen la historia

A los dioramas ya existentes se ha sumado el dedicado a la Controversia de Valladolid, que fue el debate teológico y jurídico celebrado en distintas sesiones desde el 15 de agosto de 1550 y hasta 1551 en el Colegio de San Gregorio.

Allí, el dominico fray Bartolomé de las Casas y el humanista Juan Ginés de Sepúlveda ex-pusieron sus posiciones en torno al trato debido a los pueblos indígenas de las Indias.

Valladolid conmemora en la actualidad el 475 aniversario de esta efeméride, reconocida internacionalmente como precedente de la formulación, siglos después, de los Derechos Humanos.

Asimismo, la colección incorpora una nueva escena dedicada al nacimiento del rey Felipe II, del que en 2027 se celebran 500 años.

Bajo el título 'El nacimiento del príncipe de la Monarquía en Valladolid: el bautizo de Felipe II en la iglesia de San Pablo. V Centenario (1527-2027)' la escena refleja ese episodio histórico.

Sobre el mismo se aclara que no hubo competencia jurisdiccional entre parroquias ni, probablemente, rotura de rejas, aunque sí la construcción de un pasadizo entre el palacio de Pimentel y el templo que acogió el bautismo.

Valladolid en 21 episodios imprescindibles

La exposición, que recorre la vida de una ciudad que es "pura historia e Historia", según ha recalcado Carnero durante la presentación, comienza con las figuras de Pedro Ansúrez y la condesa Eylo y la modernización de su señorío de Valladolid (siglos XI y XII).

Continúa con la concesión del fuero real por Alfonso X el Sabio a la villa de Valladolid (1255), el gobierno de María de Molina sobre la corona de Castilla desde Valladolid (1295- 1321) y los milagros del franciscano Pedro Regalado, patrono de Valladolid (1390-1456).

El viaje por la historia de la ciudad continúa con la boda de los reyes Isabel y Fernando, matrimonio que cambió la historia de España desde Valladolid (1469), la construcción del colegio Mayor Santa Cruz con el cardenal Mendoza (desde 1483) o la muerte de Cristóbal Colón en la ciudad (1506).

También el nacimiento y bautismo de Felipe II con motivo de su V centenario (1527-2027), los autos de fe de 1559 y su protagonismo en la obra 'El hereje' de Miguel Delibes, la reconstrucción de Valladolid tras su incendio y el proyecto de la catedral (1561-1583) y la entrada de Teresa de Jesús en la ciudad (1568).

La corte de Felipe III y el nacimiento de Felipe IV, el papel del taller creado por el imaginero Gregorio Fernández (1605- 1636), el Valladolid de la Ilustración, la llegada del ferrocarril, la gran ciudad de la Restauración y las figuras de José Zorrilla y Miguel Íscar.

La fundación del Real Valladolid (desde 1928), los 75 años de Renault en la ciudad, la llegada de la democracia (1979) y el Valladolid moderno del siglo XXI completan un recorrido que culmina ahora con la conmemoración los 475 años de la Controversia de Valladolid.

La exposición 'Plastihistoria de Valladolid' puede visitarse desde hoy hasta el 27 de septiembre en la Sala de Exposiciones de San Benito en horario de lunes a sábado de 10:00h a 14:00h y de 17:00h a 20:00h, y los domingos, de 10:00h a 14:00h.