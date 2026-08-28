La fiesta gastronómica para despedir agosto: una docena de 'food trucks' y seis conciertos gratis de tributo

Socayo Food de 2025 en Arroyo de la Encomienda. Ayto. Arroyo de la Encomienda.

El último fin de semana de agosto llega cargado de planes para despedir las vacaciones sin alejarse de la provincia. Arroyo de la Encomienda se convierte durante tres días en el punto de encuentro ideal para quienes buscan maridar buena gastronomía sobre ruedas y música en directo en un entorno verde.

Desde este viernes 28 y hasta el domingo 30 de agosto, el Parque del Socayo alberga el II Socayo Food Fest, un evento pensado para todos los públicos que reúne a una decena de camionetas gastronómicas y un completo programa de actuaciones gratuitas.

La cita se presenta como una escapada gastronómica al aire libre en la que el público podrá degustar desde propuestas internacionales como tacos y quesadillas de la cocina mexicana, especialidades italo-argentinas, salchichas al estilo alemán y noodles de arroz o fideos, hasta opciones clásicas de consumo rápido como hamburguesas gourmet, bocadillos de autor y una selección de postres y repostería artesanal.

Horarios para el vermut, la comida y el tardeo

El recinto abre sus puertas este viernes 28 a las 19.00 horas y mantendrá la actividad hasta la 1.00 de la madrugada. De cara al fin de semana, el festival amplía sus turnos para acoger tanto el aperitivo como las cenas.

El sábado y el domingo las cocinas estarán operativas de 12.00 a 17.00 horas para el almuerzo, reabriendo a las 19.00 horas.

El sábado la fiesta se prolongará hasta la 1.00, mientras que el domingo echará el cierre a las 23.00 horas.

Seis conciertos tributo en directo

La oferta musical arrancará el viernes por la noche de la mano de Extrarradio y su homenaje a los grandes éxitos de Melendi.

El sábado la actividad musical no dará tregua con el pase de vermut a cargo de los rumberos Agüita Salá, al que seguirán por la noche los potentes directos de Fitomanía repasando el repertorio de Fito & Fitipaldis y la banda Pensando en ti rindiendo culto a Los Suaves.

Para la jornada de cierre del domingo, Velayos Band amenizará la hora del aperitivo con su mezcla de temas propios y versiones de pop rock nacional, dejando el fin de fiesta para la tarde con el grupo El Canto del Bobo y su viaje por los mejores himnos de la Movida Madrileña.

De esta manera, el municipio arroyano despide la agenda estival al aire libre antes de dar paso a la programación cultural y deportiva del otoño.