Esta es la mejor foto del eclipse solar en la provincia de Valladolid: un famoso castillo se cuela en la instantánea

Imagen de la fotografía ganadora del Concurso Fotográfico de La Milla de Oro. Fotografía cedida por la Diputación de Valladolid a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

El I Concurso Fotográfico de La Milla de Oro del Vino ‘Un instante de Eclipse’ ya tiene ganador.

La fotografía de @cesarmenafoto, en la que el eclipse solar queda enmarcado sobre el Castillo de Peñafiel, sede del Museo Provincial del Vino, ha sido seleccionada como la imagen ganadora de esta iniciativa.

Ha invitado a fotógrafos y aficionados de todo el mundo a capturar uno de los fenómenos astronómicos más singulares de los últimos años desde distintos rincones de la provincia de Valladolid.

El concurso nació con el objetivo de convertir el eclipse solar total del pasado 12 de agosto de 2026 en una oportunidad para mostrar, a través de la fotografía, la riqueza paisajística, patrimonial y vitivinícola de Valladolid.

La propuesta buscaba que el eclipse se integrase en la imagen junto a alguno de los elementos característicos de la provincia: sus paisajes, viñedos, bodegas, municipios o patrimonio.

La imagen ganadora destaca precisamente por unir el fenómeno astronómico con uno de los símbolos más reconocibles de la provincia: el Castillo de Peñafiel, cuya silueta se convierte en el escenario de un instante excepcional.

La fotografía consigue así recoger no solo la espectacularidad del eclipse, sino también la identidad del territorio desde el que fue observado.

Para participar en el concurso que se desarrolló a través de Instagram los participantes debían publicar una fotografía original del eclipse, indicar el municipio en el que había sido tomada y utilizar el hashtag #UnInstanteDeEclipse, además de mencionar a La Milla de Oro del Vino, la Diputación de Valladolid y Turismo de Valladolid.

La iniciativa ha querido poner el foco en la capacidad de la fotografía para contar un territorio y mostrar al mundo la belleza de la provincia de Valladolid coincidiendo con un acontecimiento astronómico irrepetible.

Como premio, el ganador disfrutará de una experiencia para dos personas en La Milla de Oro del Vino, que incluye una noche de alojamiento, desayuno, una visita al Museo del Vino, una visita a una bodega de la Milla de Oro del Vino y una degustación de productos de la provincia.

Con esta iniciativa, La Milla de Oro del Vino refuerza su apuesta por promocionar el territorio a través de experiencias capaces de combinar patrimonio, paisaje, cultura, vino y gastronomía, aprovechando además acontecimientos singulares para proyectar la provincia de Valladolid como destino turístico.

La fotografía de @cesarmenafoto sobre el Castillo de Peñafiel quedará así como testimonio de un momento excepcional: el eclipse que, el 12 de agosto de 2026, convirtió el cielo de Valladolid en el escenario de una experiencia que ahora también forma parte de la memoria visual de la provincia.