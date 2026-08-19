Caja Rural de Zamora y el Pucela renuevan su acuerdo: carné y camiseta gratis al domiciliar la nómina

El nuevo compromiso ha sido formalizado por Gabriel Solares, presidente del Real Valladolid, y Cipriano García Rodríguez, director general de Caja Rural de Zamora Cedida

El Real Valladolid y Caja Rural de Zamora han decidido prolongar su relación de patrocinio hasta 2028.

El acuerdo, que amplía una vinculación iniciada hace dos temporadas, mantendrá el nombre de la entidad financiera en la parte delantera de las camisetas del primer equipo masculino y femenino, así como del Real Valladolid Promesas.

Más allá de la presencia de la marca en las equipaciones, la renovación tiene una consecuencia que puede interesar directamente a los aficionados del Pucela.

Caja Rural de Zamora continuará participando en la campaña de abonados del club con una promoción que contempla el regalo del carné y de una camiseta del Real Valladolid al domiciliar la nómina.

La colaboración también se extiende al fútbol de formación. La Fundación de Caja Rural de Zamora seguirá siendo colaborador principal de la Escuela de Fútbol del Real Valladolid, con presencia en el frontal de la ropa de los equipos de cantera.

El acuerdo persigue, según las entidades, reforzar el deporte base y contribuir al desarrollo del fútbol vallisoletano y de Castilla y León.

El nuevo compromiso ha sido formalizado por Gabriel Solares, presidente del Real Valladolid, y Cipriano García Rodríguez, director general de Caja Rural de Zamora, que rubricaron el acuerdo para las dos próximas temporadas.

Una entidad con presencia en Valladolid

La renovación llega en un momento en el que Caja Rural de Zamora mantiene una implantación relevante en la provincia.

La entidad dispone de 16 puntos de atención al cliente en Valladolid, desde los que presta servicio a particulares, empresas y colectivos.

Para el Real Valladolid, el acuerdo supone mantener a uno de sus patrocinadores en un lugar especialmente visible de sus equipaciones durante las dos próximas campañas.

Para el aficionado, el elemento más tangible de la colaboración será la continuidad de las acciones vinculadas a la campaña de abonados y, en particular, de la promoción asociada a la domiciliación de la nómina.

La alianza se prolongará así hasta 2028 y mantendrá su presencia tanto en el fútbol profesional como en los equipos femeninos, el filial y la estructura de fútbol base del club.