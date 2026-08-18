La histórica discoteca Tintín reabre sus puertas estas ferias con “fiestas que no has visto ni en Madrid”

Puerta de entrada a la discoteca Tintín, que hoy se encuentra en obras. JIF

Valladolid no puede presumir ya de las noches de antaño con discotecas que eran auténticos iconos.

La oferta ha disminuido mucho, por diferentes razones. Una de estas discotecas míticas era Tintín, ubicada en la plaza de Martí y Monsó, o para que todos nos entendamos, la Plaza Coca.

Desde hace ya más de un año estaba cerrada. Sin embargo, este mes de septiembre volverá a abrir las puertas. En este caso, con una imagen totalmente renovada y bajo el nombre de Falcó.

Un anuncio que se ha hecho público en las redes sociales y que ya ha creado sensación entre los vallisoletanos.

De momento la puesta en marcha desde el departamento de marketing no se puede hacer mejor. “El luto ha terminado. Bienvenidos a Falcó”, es el mensaje que te hacen llegar.

Ahora bien, el resto del vídeo no tiene desperdicio. Así hablan de una “nueva forma de vivir la noche” y de “club exclusivo”.

Anuncian DJs internacionales, shows en directo, fiestas temáticas, zonas VIP, un sistema de sonido de última generación y espectáculos en directo.

Una combinación con la que pretende hacerse un hueco entre las principales referencias del ocio nocturno de la capital.

Aunque el culmen llega cuando anuncian que habrá “fiestas temáticas que no has visto ni en Madrid” y que habrá “más cabezas móviles y leds por metro cuadrado”.

Como ha podido comprobar EL ESPAÑOL Castilla y León en estas semanas los operarios están trabajando en una renovación total de la sala para que todo llegue en perfectas condiciones a la inauguración.

Un estreno que ya tiene fecha: el 3 de septiembre, aunque esa primera noche será privada y estará reservada exclusivamente a invitados.

Un día después, el 4 de septiembre, llegará la apertura al público general.

La fecha no es casual, será, en plena Feria y Fiestas de Valladolid en honor a la Virgen de San Lorenzo, uno de los momentos de mayor actividad del año en la ciudad.

La nueva sala afrontará así sus primeros días abierta coincidiendo con una semana en la que las calles del centro, las terrazas y los locales de ocio multiplican su actividad.

La reforma ha supuesto una renovación completa de sus instalaciones para adaptarlas a la propuesta de Falcó.

El cambio, por tanto, va mucho más allá del nombre que lucirá en la fachada, que todavía no tiene.

Veremos si este nuevo concepto es capaz de devolver a la discoteca Tintín sus noches mágicas de los años 90 y comienzo de 2000.

Más cambios

No es el único cambio que se va a vivir en la plaza Coca. El restaurante La Mina cierra sus puertas y será ocupado por una hamburguesería.

Hamburguesería que sustituirá a La Mina. JIF

Sí, una más. En este caso bajo el nombre de Hype Burger Bar y que viene a aumentar la gran demanda que existe en la ciudad de este concepto de gastronomía.