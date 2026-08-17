Muere a los 49 años el músico riosecano Pablo Fernández Magdaleno

El músico riosecano Pablo Fernández Magdaleno falleció hoy a los 49 años tras una corta enfermedad. También profesor de Lengua y Literatura, se trata de uno de los ilustres de la Ciudad de los Almirantes, hermano de Diego Fernández Magdaleno, pianista y Premio Nacional de Música.

Nieto del también músico Pablo Magdaleno, que fue director de la banda municipal en los años 50, Fernández Magdaleno dirigió la Coral Almirante Enríquez de Medina de Rioseco.

Casado y con dos hijos, residía en Palazuelo de Vedija. El funeral se celebrará en la iglesia parroquial de Santa María de Mediavilla mañana martes, a las 12 horas.