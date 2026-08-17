Alertan de la muerte "masiva" de peces y palomas en el cauce del río Esgueva: "Hay un olor extraño y persistente"

Vecinos del barrio de La Pilarica, en Valladolid, han alertado este lunes, 17 de agosto, de la muerte "masiva" de peces y palomas en el cauce del río Esgueva, lo que está provocando "un olor extraño y persistente en la zona, que ha alertado a toda la comunidad".

A través de un comunicado remitido a los medios, la Asociación de Vecinos de La Pilarica ha exigido "respuestas y soluciones inmediatas" a esta problemática.

En concreto, se dirigen a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) y al concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Valladolid, Alejandro García Pellitero, a quienes les han recordado que "tienen la obligación de informar a los vecinos, en tiempo y forma, sobre las causas y las medidas que se van a adoptar".

Desde la asociación se muestran "conscientes" de que se han recogido muestras de agua y de animales muertos, pero señalan la necesidad de "saber más" al respecto de lo que está pasando.

"Exigimos conocer las causas reales de este suceso, qué o quién lo ha motivado. Esperamos que esta vez las administraciones no lo despachen con explicaciones genéricas, como hizo la CHD en 2019, cuando atribuyó un incidente similar a que una tormenta 'podría haber arrastrado al agua todo tipo de contaminantes del pavimento'", han señalado.

Y es que han precisado que esa explicación "no se sostiene en este caso", ya que "no justifica el olor ni parece que la tormenta del pasado viernes pueda ser la causa de una mortalidad tan súbita y masiva de peces y aves".

Después de "años de solicitudes vecinales", señalan que ahora acaban de comenzar las labores de desbroce y retirada de residuos urbanos en el cauce, por eso recalcan que es "doloroso que algo que debería ser rutinario para las administraciones se convierta en una reivindicación que haya que repetir hasta la saciedad para ser escuchada".

Puntualizan que, en muchas ocasiones, se pone como excusa "a los ecologistas, que no permiten tocar nada", pero, sin embargo, han aclarado que "cualquiera que se informe un poco sabe que esto no es cierto".

"Otra excusa muy utilizada es la cuestión de las competencias: si son de la CHD o del Ayuntamiento. Al ciudadano de a pie todo esto le viene grande, y mientras la administración se escuda en estos argumentos, vemos cómo se degradan nuestros ríos, cómo se llenan de porquería y cómo tenemos que dar gracias a la divina providencia cuando por fin tienen a bien hacer algo", han lamentado.

En definitiva, han recalcado que los vecinos tienen "el derecho, y las instituciones el deber, de conocer qué ha pasado, de dónde viene el vertido, qué se va a hacer al respecto y quiénes son los responsables".