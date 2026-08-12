Una mujer agrede a dos policías y su acompañante les lanza un patinete al ser sorprendidos haciendo un grafiti

La Policía Nacional ha detenido a un hombre y una mujer en la madrugada del martes en la calle Sevilla de Valladolid después de que ambos fueran sorprendidos realizando un grafiti de grandes dimensiones y acometieran contra los agentes que acudieron al lugar.

Uno de los detenidos llegó a arrojar un patinete eléctrico contra los funcionarios para obstaculizar su intervención.

Los hechos ocurrieron en torno a las 04:00 horas del 11 de agosto, cuando un agente de la Policía Nacional que se encontraba fuera de servicio alertó tras observar a dos personas encapuchadas y con pasamontañas realizando una pintada en la fachada de un inmueble, en un callejón de la calle Sevilla.

Una patrulla uniformada se desplazó inmediatamente hasta el lugar.

A su llegada, los agentes localizaron a los dos individuos junto a sus patinetes eléctricos y les ordenaron de forma reiterada que depusieran su actitud.

Los sospechosos hicieron caso omiso y emprendieron la huida a bordo de los vehículos.

Durante la intervención, la mujer se abalanzó repentinamente sobre dos policías y arremetió físicamente contra ellos, provocando lesiones de entidad a uno de los funcionarios, que sufrió cortes, erosiones y eritemas en los antebrazos.

El segundo detenido consiguió inicialmente escapar en patinete, pero, para dificultar la actuación policial, arrojó el vehículo contra los agentes pese a los requerimientos para que se detuviera.

Los funcionarios lograron evitar el impacto y continuaron la persecución hasta interceptarlo pocos metros después.

Ante la violencia mostrada y los acometimientos físicos contra los policías, ambos fueron detenidos y trasladados a dependencias policiales para la práctica de las diligencias.

Los agentes intervinieron cuatro botes de pintura en spray utilizados para el grafiti, dos patinetes eléctricos y las dos prendas de cuello con las que los sospechosos se cubrían el rostro.

Los dos detenidos fueron puestos posteriormente a disposición judicial, que decretó su libertad.