Coche de la Policía nacional en Valladolid

Coche de la Policía nacional en Valladolid Cedida

Valladolid

Una mujer agrede a dos policías y su acompañante les lanza un patinete al ser sorprendidos haciendo un grafiti

Los hechos ocurrieron en torno a las 04:00 horas del pasado 11 de agosto en el barrio de Las Delicias en Valladolid.

Más información: Detenido un hombre por agredir a varios policías tras protagonizar una pelea en el Campo Grande de Valladolid

Publicada
Actualizada

La Policía Nacional ha detenido a un hombre y una mujer en la madrugada del martes en la calle Sevilla de Valladolid después de que ambos fueran sorprendidos realizando un grafiti de grandes dimensiones y acometieran contra los agentes que acudieron al lugar.

Uno de los detenidos llegó a arrojar un patinete eléctrico contra los funcionarios para obstaculizar su intervención.

Los hechos ocurrieron en torno a las 04:00 horas del 11 de agosto, cuando un agente de la Policía Nacional que se encontraba fuera de servicio alertó tras observar a dos personas encapuchadas y con pasamontañas realizando una pintada en la fachada de un inmueble, en un callejón de la calle Sevilla.

Un policía nacional en Valladolid.

Una patrulla uniformada se desplazó inmediatamente hasta el lugar.

A su llegada, los agentes localizaron a los dos individuos junto a sus patinetes eléctricos y les ordenaron de forma reiterada que depusieran su actitud.

Los sospechosos hicieron caso omiso y emprendieron la huida a bordo de los vehículos.

Durante la intervención, la mujer se abalanzó repentinamente sobre dos policías y arremetió físicamente contra ellos, provocando lesiones de entidad a uno de los funcionarios, que sufrió cortes, erosiones y eritemas en los antebrazos.

El segundo detenido consiguió inicialmente escapar en patinete, pero, para dificultar la actuación policial, arrojó el vehículo contra los agentes pese a los requerimientos para que se detuviera.

Los funcionarios lograron evitar el impacto y continuaron la persecución hasta interceptarlo pocos metros después.

Ante la violencia mostrada y los acometimientos físicos contra los policías, ambos fueron detenidos y trasladados a dependencias policiales para la práctica de las diligencias.

Los agentes intervinieron cuatro botes de pintura en spray utilizados para el grafiti, dos patinetes eléctricos y las dos prendas de cuello con las que los sospechosos se cubrían el rostro.

Los dos detenidos fueron puestos posteriormente a disposición judicial, que decretó su libertad.