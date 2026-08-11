La mayor puesta a punto de la EDAR de Valladolid en 25 años: 6,3 millones para energía solar y biogás gracias a Aquavall

El concejal de Medio Ambiente y presidente del Consejo de Administración de Aquavall, Alejandro García Pellitero visita las instalaciones para conocer el estado de ejecución de estas obras. Aquavall.

Aquavall, la empresa pública de aguas del Ayuntamiento de Valladolid, ha puesto en marcha un ambicioso plan de modernización en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) con una inversión conjunta superior a los 6,3 millones de euros.

Las actuaciones, orientadas a avanzar en la eficiencia energética y optimizar el tratamiento de las aguas residuales antes de su vertido al río, suponen la mayor puesta al día de la planta situada en el Camino Viejo de Simancas en sus 25 años de historia.

El concejal de Medio Ambiente y presidente del Consejo de Administración de Aquavall, Alejandro García Pellitero, ha visitado las instalaciones para supervisar el avance de las obras.

"Son inversiones que van a mejorar el tratamiento del agua residual para devolverla al río en las mejores condiciones y que nos van a permitir ser una empresa todavía más sostenible y eficiente con los recursos", ha destacado durante la visita.

El proyecto de mayor cuantía, que roza los 2,9 millones de euros y cuenta con un plazo de ejecución de 20 meses, se centra en la reparación, limpieza y modernización de los cinco digestores de fangos de la planta.

Los trabajos incluyen la protección de las estructuras frente al ácido sulfúrico biogenético, la colocación de nuevos agitadores y trituradores, y la renovación de bombas e intercambiadores de calor.

Esta intervención permitirá incrementar notablemente la producción del gas que posteriormente se quema en motores para generar electricidad.

De forma complementaria, la EDAR sumará una nueva planta solar fotovoltaica para autoconsumo tras una inversión de 2,7 millones de euros.

La instalación constará de más de 3.000 paneles con una potencia de 1.810,6 kWp, capaces de aportar cerca del 18% de la energía consumida por la planta.

Junto a la cogeneración de biogás existente —a la que se sumará en breve un nuevo motor actualmente en licitación—, la depuradora rozará la autosuficiencia energética total.

Por último, el plan incluye la sustitución de más de 600 metros de la tubería de agua de servicio de la galería interior y la renovación del grupo de presión mediante seis nuevas bombas conectadas al sistema de telecontrol.

Esta última actuación, presupuestada en cerca de 700.000 euros y con un plazo de cinco meses, eliminará las fugas recurrentes en la instalación.