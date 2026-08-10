Valladolid celebra un doblete de la suerte con grandes premios del Gordo de la Primitiva y la Bonoloto

El Gordo de la Primitiva ha dejado un premio de 156.363 euros en Valladolid, con un único boleto acertante de Segunda Categoría (cinco aciertos).

El boleto premiado fue validado en la administración de loterías número 26, ubicado en el número 22 de la calle Cardenal Cisneros del barrio de La Rondilla.

Por otra parte, un boleto validado en el despacho receptor número 85.800 de Valladolid, situado en la calle Salud, 2, resultó ganador de un premio de Segunda Categoría (cinco aciertos más el número complementario).

El acertante recibirá un premio de 41.165 euros, gracias al sorteo de la Bonoloto celebrado el domingo.

En el sorteo no hubo acertantes de Primera Categoría y el bote se acumula hasta 1,1 millones de euros para el próximo sorteo.