Dolor en Peñafiel por la muerte de Rubén Benito, DJ de 31 años: el camionero está detenido por dar marcha atrás en la N-122

Imagen de Rubén Benito junto a la del accidente. @BomberosDip_VLL

Peñafiel amaneció este lunes con una noticia difícil de digerir, pero a la que por desgracia ya están acostumbradas.

La madrugada se llevó por delante la vida, una más, de Rubén Benito Encinas, un joven de 31 años muy conocido en el municipio y vinculado al mundo de la música como DJ.

Su muerte, ocurrida en un accidente de tráfico en la terrible N-122, ha dejado a la localidad vallisoletana sumida en la conmoción y el dolor. Mientras tanto se sigue sin dar una solución a esta terrible carretera que acumula cientos de fallecidos.

Rubén era una persona conocida entre sus vecinos, al igual que su familia. Pero, además, en los últimos años había comenzado a hacerse un nombre en la escena musical de la provincia.

Su afición por la música le había llevado a trabajar como DJ y a pinchar en distintos municipios de la comarca y del entorno de Peñafiel, donde poco a poco se estaba abriendo camino.

Por eso, la noticia de su muerte corrió rápidamente por la localidad y dejó a muchos de sus vecinos sin palabras.

¿Qué pasó?

La tragedia ocurrió pasadas las 2.00 horas de la madrugada de este lunes en la carretera N-122, a la altura de Sardón de Duero, en las proximidades del acceso a la bodega Abadía Retuerta.

Rubén circulaba con su turismo cuando se encontró con un camión que, según las primeras informaciones de la investigación, estaba realizando una peligrosa maniobra para incorporarse a la carretera.

El conductor del vehículo pesado, de nacionalidad portuguesa, habría tratado de acceder a la N-122 marcha atrás.

Fue entonces cuando el coche de Rubén llegó hasta el lugar y no pudo esquivar el camión, produciéndose un violento impacto.

El choque dejó al joven atrapado en el interior de su vehículo.

Hasta el lugar se desplazaron los servicios de emergencia, que finalmente solo pudieron confirmar su fallecimiento.

El conductor del camión fue posteriormente detenido como presunto autor de un delito de homicidio imprudente, al considerar los investigadores que la maniobra peligrosa que estaba realizando pudo ser la causa del siniestro.

La investigación deberá ahora determinar con precisión cómo se produjo el accidente y las circunstancias en las que el camión se incorporó a la N-122.

Mientras tanto, en Peñafiel, la atención está puesta en despedir a Rubén.

Su cuerpo fue trasladado al tanatorio de Peñafiel, donde permanece en la sala 1. Desde primera hora son muchas las personas que se han acercado hasta allí para acompañar a la familia y darle un último adiós.

Este martes, a las 12.00 horas, Peñafiel volverá a reunirse para despedirle.

El funeral se celebrará en la parroquia de San Miguel y posteriormente está previsto que sus restos sean incinerados.

Peñafiel pierde así a uno de sus vecinos conocidos. Y mientras la investigación trata de esclarecer las responsabilidades del accidente