El convenio del metal de Valladolid sigue bloqueado y los sindicatos amenazan con futuras movilizaciones

Concentración ante la negociación del convenio del metal en León Peio García ICAL

Los sindicatos aseguran que la patronal mantiene bloqueada la negociación del convenio colectivo del metal de Valladolid y provincia, que tendría vigencia hasta 2028, y advierten de que iniciarán un proceso de movilizaciones cuyas fechas se concretarán en los próximos días.

La Federación de Industria de CCOO Valladolid y la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT Valladolid han calificado de “inmovilista y prepotente” la posición mantenida por la patronal del metal vallisoletano (VAMETAL) durante la reunión celebrada este lunes en el Servicio Regional de Relaciones Laborales (SERLA.

Una reunión que ha sido convocada para tratar de desbloquear la negociación del convenio.

Según han señalado fuentes de ambas organizaciones, la patronal volvió a mantener en la mesa de mediación “la misma actitud de bloque” que, a su juicio, ha mostrado durante las diez reuniones celebradas hasta ahora con los representantes de los trabajadores.

El principal escollo se encuentra en los apartados relativos a las subidas salariales y las cláusulas de revisión, que VAMETAL se niega a negociar, según denuncian los sindicatos.

CCOO y UGT consideran “inaceptable” esta negativa porque, sostienen, “las personas trabajadoras del sector siguen perdiendo poder adquisitivo”.

Las organizaciones sindicales recuerdan además que durante los últimos años las empresas del metal han obtenido “beneficios millonarios” y han recibido ayudas de las distintas administraciones, sin que, a su juicio, esa situación se haya trasladado a las condiciones salariales de las plantillas.

“Esto no está repercutiendo en los trabajadores”, censuran los sindicatos, que consideran que la postura patronal supone una “total falta de respeto” hacia los trabajadores y sus representantes en las mesas negociadoras.

Salarios y falta de trabajadores

CCOO y UGT han aprovechado además para responder a las quejas habituales de las empresas del metal sobre las dificultades para encontrar trabajadores.

Los sindicatos recomiendan a la patronal que compare las condiciones laborales de Valladolid con las de otros territorios.

“Miren los convenios de otras provincias, que son mucho mejores que el que pretenden imponer en Valladolid”, han reclamado.

En este sentido, consideran que mejorar los salarios resulta fundamental para que la provincia pueda mantener su peso industrial y atraer trabajadores. «Si quieren que Valladolid siga siendo el motor industrial tienen que adecuar los salarios de sus plantillas al coste real de la vida», sostienen.

Movilizaciones a la vista

Tras el encuentro en el SERLA, los dos sindicatos mayoritarios del sector del metal en Valladolid aseguran que no están dispuestos a retroceder en sus reivindicaciones y sitúan ahora el conflicto en un nuevo escenario.

CCOO y UGT anuncian así el inicio de “un proceso de movilizaciones”, con fechas todavía por determinar.

Además advierten de que la falta de acuerdo puede desembocar en «una espiral de conflictividad en el sector que no es beneficiosa para nadie».

La negociación del convenio, que se plantea con vigencia hasta 2028, queda de este modo pendiente de un acuerdo entre las partes sobre los incrementos salariales y las cláusulas de revisión, los dos principales puntos de fricción señalados por las organizaciones sindicales.