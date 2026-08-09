Rescatan el cuerpo sin vida de un hombre en las aguas del río Pisuerga en Valladolid capital

Imagen de archivo de los servicios de emergencia durante una búsqueda en el río Pisuerga. R. Valtero Ical

El cuerpo sin vida de un hombre adulto, del que no se dispone de más datos, ha sido rescatado este domingo, 9 de agosto, en las aguas del río Pisuerga a su paso por Valladolid capital.

La sala de operaciones del 112 de Castilla y León ha recibido una llamada a las 09:24 horas, en la que les informaban de la presencia de un cuerpo flotando junto a la orilla en el entorno del Callejón de la Alcoholera.

El aviso se ha trasladado a los Bomberos del Ayuntamiento de Valladolid, a la Policía Municipal, al Cuerpo Nacional de Policía y a los servicios de emergencias de Sacyl, que han movilizado una UVI móvil.

Ha sido una dotación de bomberos la encargada de recuperar el cuerpo del río, para posteriormente trasladarlo hasta el Museo de la Ciencia.

Ya allí, el personal sanitario de Sacyl no ha podido hacer nada por su vida y ha confirmado el fallecimiento de la víctima.