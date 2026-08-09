La feria renacentista ideal para visitar en agosto: un castillo, recreaciones y un gran mercado con puestos artesanos

Imagen de una edición anterior del Mercado Renacentista de Medina del Campo. EL ESPAÑOL de Castilla y León

Durante el verano, una de las principales misiones es rellenar los huecos libres que siempre nos regala esta época. Y ante las escapadas a la playa, también hay otras alternativas que nos ofrecen igualmente ratos de ocio más que aprovechables y cerca de casa.

En este contexto, uno de los planes favoritos siempre son las ferias y los mercados. Durante este mes de agosto, son muchas las que se suceden, pero hay una que es notablemente especial, la de Medina del Campo (Valladolid).

En estas fechas, la localidad vallisoletana celebra tanto su Semana Renacentista como el icónico Mercado Renacentista, uno de los más famosos e importantes de la provincia.

Entre el 13 y el 21 de agosto, Medina del Campo rinde homenaje a su pasado. Recreaciones históricas, visitas teatralizadas a la Torre del Homenaje del Castillo de la Mota y el gran despliegue de puestos artesanos donde comprar productos textiles, gastronómicos y de todo tipo marcan una programación que cada año triunfa entre vecinos y visitantes.

Mientras que la Semana Renacentista se celebra entre el 14 y el 21 de agosto, el XIX Mercado Renacentista tendrá lugar del día 13 al 16 de este mismo mes. Una oportunidad de oro para poder descubrir esta cita cultural que tiene el estatus de ser de las más relevantes en Valladolid.

Además, todo ello siempre con el Castillo de la Mota como protagonista, el principal icono monumental del municipio. Durante los días 9, 15, 16, 22 y 23 de agosto se han programado visitas teatralizadas a la Torre del Homenaje, que también ofrece como un plus una ruta guiada por el castillo y a las galerías subterráneas.

Talleres de astronomía, actividades infantiles, una exposición de la vida en época comunera o una ruta al Caño Cantalapiedra completan el programa de actividades previas a esta cita.

Inicio de la feria y el mercado

Ya a partir del 13 de agosto abrirá sus puertas el gran Mercado Renacentista, que está a punto de cumplir 20 años y que se extiende por varias calles del municipio: Plaza Mayor de la Hispanidad, calle Padilla, calle Maldonado, callejón San Francisco, Plaza Reales Carnicerías, Paseo Versalles, calle Toledo, calle López Flores y Plaza del Mercado.

Además, en la Plaza Mayor de la Hispanidad, epicentro de toda la festividad, también habrá atracciones infantiles durante todo el tiempo que dure el Mercado Renacentista.

A partir del 14 de agosto arrancará la Semana Renacentista y lo hará con todo tipo de actividades. Algunas de las que destacan son la gran exhibición de cetrería, el rally fotográfico, el tren turístico y los paseos en burritos, ponis, carrito, camellos y dromedarios.

Este año, la cita contará con una novedad gastronómica. Durante los días de mercado, la caseta 'Compra en Medina', en la Plaza Mayor de la Hispanidad, ofrecerá la venta del Maravedí de la Reina Isabel, que consta de una pasta artesanal que se inspira en la historia y el legado de Medina del Campo creada por la Biótica, una pastelería saludable.

La parte culinaria se completa con la ruta de tapas y cócteles del 13 al 16 de agosto, que ofrece un recorrido por distintos establecimientos hosteleros que ofrecen sus elaboraciones al público.

Pero si hay algo que destaca en estos días, son las recreaciones históricas. Estas comenzarán el 13 de agosto con el desfile inaugural 'La corte de los Reyes Católicos', a partir de las 21:30 horas a las puertas del Palacio Real testamentario de Isabel la Católica.

Tras ello, se presentará y nombrará a la aposentadora mayor de la Feria, que en esta ocasión será Marian Riñones Cañizo, presidenta de la Asociación Cultural Amigos del Desembarco de Carlos V 'El Palenque' de Laredo.

A partir de aquí, durante los distintos días, Medina del Campo representará otros acontecimientos históricos como la proclamación de Reyes en Tierras de Medina o la del último encuentro de Isabel y Juana. También habrá un desfile de la milicia concejil de Medina o de la muerte de la reina. Todas ellas pueden consultarse en el programa completo a continuación:

Más desfiles, pasacalles, talleres, conciertos, cenas y espectáculos completan este programa de la Semana Renacentista de Medina del Campo, una oportunidad que no se puede dejar este mes de agosto para descubrir su gran mercado y actividades.