El pueblo de 171 habitantes de Valladolid que marida la variedad del Verdejo y el arte del rejoneo en una exclusiva cata

Corrida de rejones en las Ferias y Fiestas de Nuestra Señora de San Lorenzo de Valladolid con Pablo Hermoso de Mendoza, Lea Vicens y Sergio Pérez de Gregorio. R. Valtero. ICAL.

La pequeña localidad vallisoletana de Castrejón de Trabancos, de tan solo 171 habitantes, se convertirá el próximo 11 de agosto en el escenario de una singular propuesta cultural y gastronómica: una cata de vino Verdejo íntimamente vinculada al arte del rejoneo.

La cita, enmarcada en la programación de su semana cultural, reunirá a unos 70 catadores en el salón del Consistorio para rendir homenaje a la tradición vinícola de la DO Rueda y al arraigo taurino del municipio.

La iniciativa está organizada por Miguel Ángel Benito, miembro de la Asociación de Sumilleres de Valladolid y Castilla y León, y cuenta con el respaldo del alcalde Moisés Santana y el apoyo de la Diputación Provincial.

Cartel de la cata taurina.. Castrejón de Trabancos.

El evento maridará la degustación técnica de caldos de la zona con la proyección de audiovisuales que repasan la trayectoria de seis figuras del toreo a caballo: Diego Ventura, Sergio Galán, Andy Cartagena, Lea Vicens, Guillermo Hermoso de Mendoza y Sebastián Fernández.

Benito aportará sus conocimientos enológicos en una sesión conducida junto al crítico taurino Santos García Catalán, combinando el análisis del vino con la divulgación de la tauromaquia.

El Ayuntamiento de Castrejón de Trabancos busca dinamizar la vida social del pueblo, poniendo en valor el patrimonio caballista y vitivinícola que caracteriza a las áreas rurales de la provincia.