El Gobierno concede un año después la ayudas para reparar los daños de la tormenta de julio de 2025 en Valladolid

Dicen que mejor tarde que nunca. Casi un año después de la tormenta que el 4 de julio de 2025 provocó importantes daños en varios municipios de la provincia de Valladolid, el Gobierno de España ha aprobado finalmente las ayudas.

La Secretaría General de Coordinación Territorial ha publicado este miércoles la resolución por la que asigna un total de 322.605 euros a los ayuntamientos de Medina del Campo, Bocos de Duero, Valdearcos de la Vega y Piña de Esgueva.

Lo hace en el marco de las subvenciones previstas en el acuerdo del Consejo de Ministros del 26 de agosto de 2025 para la recuperación de los daños ocasionados por fenómenos meteorológicos.

Las ayudas llegan prácticamente un año después de que se produjera el episodio de fuertes lluvias, un retraso que obliga a los municipios a afrontar ahora unas actuaciones de reparación que, en muchos casos, han tenido que esperar durante meses o ser asumidas inicialmente con recursos propios.

Según la resolución, el Ministerio de Política Territorial financiará el 50 por ciento del coste de los proyectos de recuperación, tras el informe favorable emitido por la Subdelegación del Gobierno en Valladolid.

El Ayuntamiento de Medina del Campo será el principal beneficiario de estas subvenciones. Recibirá 177.525 euros para ejecutar once proyectos de reparación en infraestructuras municipales dañadas por la tormenta.

Por su parte, Bocos de Duero contará con una ayuda de 74.401 euros destinada a actuaciones en edificios municipales, vías urbanas, caminos y accesos. Valdearcos de la Vega percibirá 65.755 euros para reparar el depósito de agua potable, además de caminos y vías de acceso afectados por las lluvias.

Finalmente, Piña de Esgueva recibirá 4.924 euros, que se destinarán a la reparación de caminos públicos dañados durante el episodio meteorológico.

La resolución publicada ahora da cumplimiento a las ayudas aprobadas por el Consejo de Ministros el pasado mes de agosto de 2025, aunque su concesión efectiva no se produce hasta casi doces meses después de que se registraran los desperfectos.