Doña Benita, la maestra pionera que se convirtió en la primera alcaldesa de la provincia de Valladolid

Benita Mendiola y Velasco, una maestra vallisoletana que hace exactamente un siglo rompió una barrera prácticamente infranqueable al convertirse en la primera alcaldesa documentada de la provincia de Valladolid. Diputación de Valladolid

Las historias que se quedan entre actas municipales y documentos olvidados son las más jugosas de contar.

Es el caso de doña Benita Mendiola y Velasco, una maestra vallisoletana que hace exactamente un siglo rompió una barrera prácticamente infranqueable al convertirse en la primera alcaldesa documentada de la provincia de Valladolid y, muy probablemente, también de Castilla y León.

Ahora, cien años después, Bolaños de Campos recupera su memoria con una exposición que reconstruye por primera vez su biografía completa y reivindica el papel de una mujer adelantada a su tiempo.

El Ayuntamiento inaugurará el próximo 8 de agosto, en el Espacio Cultural San Miguel, la muestra conmemorativa del centenario de la toma de posesión de Mendiola como alcaldesa.

La exposición constituye el primer acto de un programa con el que el municipio pretende situar de nuevo en el mapa histórico un episodio de enorme trascendencia para el municipalismo español.

Detrás de este trabajo se encuentra la investigación desarrollada durante los últimos años por el historiador José María Collantes Aparicio, cuya labor ha permitido localizar y reunir abundante documentación inédita sobre la trayectoria vital de la maestra.

Exposición para para conmemorar el centenario de la toma de posesión de la primera alcaldesa de la provincia de Valladolid en Bolaños de Campos Diputación de Valladolid

El resultado es la primera gran exposición monográfica dedicada a “Doña Benita”, que reconstruye con rigor su biografía desde sus años de formación en Valladolid hasta su labor docente, su llegada a Bolaños de Campos, su nombramiento como alcaldesa, la Guerra Civil, la depuración del Magisterio y su posterior rehabilitación profesional.

"Es la primera vez que puede recorrerse de forma completa la vida de doña Benita Mendiola gracias a la documentación recuperada durante la investigación", destaca la organización de la muestra.

La cita reúne fotografías históricas, correspondencia, prensa de la época, documentos oficiales y actas municipales nunca antes expuestos al público.

Más allá del hito político, la exposición pone el foco en la dimensión humana y educativa de una mujer comprometida con el desarrollo de su municipio.

Durante su mandato impulsó iniciativas que dejaron una huella duradera en Bolaños de Campos.

Como la creación de la escuela de adultas, el impulso de una de las primeras bibliotecas rurales o la construcción del pozo artesiano que, casi un siglo después, continúa abasteciendo al municipio y constituye uno de los legados más visibles de su gestión.

Su llegada a la Alcaldía tampoco estuvo exenta de dificultades. La documentación conservada refleja el complejo contexto social de la época y muestra que Mendiola nunca buscó ejercer responsabilidades políticas.

Tras ser designada concejal, el resto de la corporación presentó su dimisión y, una vez nombrada alcaldesa, llegó incluso a presentar su renuncia, que no fue aceptada.

Pese a las resistencias y a los prejuicios que todavía limitaban la presencia de las mujeres en la vida pública, asumió la responsabilidad con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de sus vecinos.

"Doña Benita ejerció la Alcaldía en una sociedad profundamente marcada por los prejuicios hacia la participación de la mujer en la vida pública", resume la documentación que acompaña la exposición.

Tras la inauguración de la muestra tendrá lugar la conferencia-coloquio Doña Benita Mendiola y Velasco: recuperando una historia olvidada, en la que José María Collantes Aparicio expondrá las principales conclusiones de la investigación junto a otros historiadores e investigadores locales.

El objetivo es profundizar en la trascendencia histórica de una figura que durante décadas permaneció prácticamente desconocida.