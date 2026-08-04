Una pelea tras la cena en el Zambrana acaba con dos guardias de seguridad heridos y cinco menores en aislamiento

Un grupo de jóvenes en el centro de menores Zambrana, en Valladolid Rubén Cacho ICAL

Dos guardias de seguridad han resultado heridos y cinco menores han terminado en aislamiento tras un violento incidente que se produjo tras la cena en el comedor del centro Zambrana de Valladolid este pasado lunes.

Así lo han confirmado fuentes de la Consejería de Familia, Desregulación y Ayudas Sociales a este periódico, que han explicado que inicialmente todo comenzó con una pelea entre dos internos y terminó con los guardias de seguridad heridos y más internos participando.

Los guardias de seguridad tuvieron que ser atendidos con heridas leves, mientras que los cinco menores implicados en la trifulca fueron llevados a aislamiento por estos hechos.

Ahora, los órganos de seguridad están elaborando un informe interno para tratar de esclarecer los hechos y averiguar qué es lo que desencadenó el incidente.

Estas fuentes oficiales precisan, no obstante, que la normalidad está completamente recuperada en el centro de internamiento de menores de edad de Valladolid.