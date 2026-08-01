Los pueblos de Valladolid contarán con nuevos programas para crear empresas y evitar el cierre de negocios

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar. Cedida

La Diputación de Valladolid destinará este año 100.000 euros a diferentes programas de apoyo al emprendimiento, la formación empresarial y el desarrollo económico del medio rural.

Lo hace con el objetivo de reforzar la actividad económica en los municipios de la provincia y hacer frente a algunos de sus principales desafíos, como la falta de relevo generacional o la pérdida de población.

Las actuaciones, que se desarrollarán en colaboración con distintas entidades especializadas, pondrán el foco en el apoyo a emprendedores, autónomos, pequeñas empresas y mujeres empresarias.

Además de impulsar iniciativas para atraer nuevos pobladores, especialmente en la comarca de Tierra de Campos.

Una de las líneas de actuación estará dirigida a los jóvenes emprendedores.

La Asociación de Jóvenes Empresarios de Valladolid (AJE) desarrollará un programa dotado con 25.000 euros que incluirá jornadas de networking, talleres, encuentros con empresarios, visitas a empresas de la provincia y un servicio de asesoramiento personalizado para quienes quieran poner en marcha o consolidar un negocio en el medio rural.

El programa también incorpora el ciclo de entrevistas "Ilustres Pucelanos AJE", dedicado a dar visibilidad a referentes de la provincia en ámbitos como la empresa, la cultura, la gastronomía o el deporte.

La formación empresarial constituye otro de los ejes de la estrategia. Para ello, la Diputación respaldará con 40.000 euros dos programas gestionados por la CEU Escuela de Negocios de Castilla y León.

El primero está dirigido a mujeres empresarias y emprendedoras del entorno rural y pretende reforzar sus capacidades de liderazgo, gestión y crecimiento empresarial.

El segundo, denominado Optimiza, acercará la metodología Lean a empresas ubicadas en municipios de menos de 20.000 habitantes para ayudarles a mejorar la productividad, optimizar recursos y ganar competitividad.

La lucha contra la despoblación también tendrá un papel destacado.

Tierra de Campos

A través de una aportación de 15.000 euros, Geocyl desarrollará un programa de asentamiento rural en Tierra de Campos que buscará facilitar la llegada de nuevos vecinos mediante el acompañamiento a familias, la identificación de oportunidades laborales, la elaboración de un censo de viviendas disponibles y el impulso del relevo empresarial.

El proyecto contempla además acciones de formación y una estrategia para mejorar la imagen del medio rural como espacio para vivir y emprender.

Precisamente el relevo generacional será otro de los ámbitos prioritarios.

La Asociación de Personas Trabajadoras Autónomas y Autónomas Dependientes de Castilla y León (Tradecyl) pondrá en marcha el programa Valladolid Releva Rural, financiado con 20.000 euros, para evitar el cierre de negocios viables por falta de continuidad.

La iniciativa contará con una oficina itinerante con sedes en Medina de Rioseco, Villalón de Campos y Mayorga de Campos desde la que se prestará asesoramiento a empresarios y emprendedores de la comarca.

El programa incluirá jornadas informativas, talleres y un servicio de acompañamiento para facilitar los procesos de transmisión empresarial, además de la creación de la red Tierra de Campos Colabora, destinada a fomentar la cooperación entre pequeños negocios rurales.