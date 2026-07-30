El humo de los incendios llega hasta Valladolid y mantiene elevados los niveles de contaminación y ozono

El humo de los incendios llega hasta Valladolid y mantiene elevados los niveles de contaminación atmosférica y ozono.

El Servicio de Medio Ambiente ha informado de que este miércoles se superaron en todas las estaciones de medida de la Red de Control de la Contaminación Atmosférica del Ayuntamiento de Valladolid los valores de referencia recogidos en el Plan de Acción en Situaciones de Alerta por Contaminación del Aire Urbano.

Ello por la presencia de partículas (PM10 y PM2,5) en el aire ambiente, en concentraciones superiores a 50 µg/m3 y 25 µg/m3, respectivamente, como consecuencia de los incendios cercanos.

Además, por segundo día consecutivo, seguramente por la cantidad de precursores que acompañan a este episodio, se superó durante el día de ayer, el valor octohorario de ozono de 120 µg/m3 en todas las estaciones de la Red de Control de la Contaminación Atmosférica del Ayuntamiento de Valladolid.

A la vista de esos valores, del origen natural del episodio y su posible evolución, toda la población puede experimentar efectos negativos sobre la salud y los grupos de riesgo efectos mucho más serios.

Recomendaciones

Para la población general es aconsejable reducir las actividades prolongadas y energéticas al aire libre, especialmente si se experimenta tos, falta de aire o irritación de garganta.

Para los grupos de riesgo (niños, embarazadas y ancianos) y personas sensibles es considerable reducir las actividades al aire libre y realizarlas en el interior o posponerlas para cuando la calidad del aire mejore. Se recomienda seguir el tratamiento médico.

Los modelos de contaminación predicen un leve descenso de la concentración de partículas, a partir de la tarde, si bien, ese descenso no es suficiente y los valores altos de partículas se pueden prolongar hasta el viernes o incluso el sábado

Se continuará facilitando de forma regular información sobre la evolución del episodio, también en la aplicación gratuita para móviles Vallaire y en la página web del Ayuntamiento.