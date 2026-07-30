El Empecinado vuelve a casarse en Castrillo de Duero el próximo 1 de agosto

Presentación de una edición anterior de La Boda del Empecinado, en la Diputación de Valladolid Diputación de Valladolid

La asociación Empecinados por Castrillo de Duero celebra el próximo 1 de agosto su undécima edición de la recreación histórica de la Boda de El Empecinado, un evento que se ha consolidado como cita imprescindible del verano en la Ribera del Duero.

La representación recuerda el matrimonio, celebrado el 1 de marzo de 1796, entre Juan Martín Díez, el legendario guerrillero conocido como El Empecinado, y Catalina de la Fuente, natural de Fuentecén (Burgos).

La ceremonia tuvo lugar en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Castrillo de Duero, pueblo natal del héroe.

La asociación traslada la recreación al mes de agosto para facilitar la asistencia de público y la participación de los vecinos. Una de las señas de identidad del evento es su carácter itinerante y renovado: cada año el recorrido y las escenas cambian, permitiendo descubrir distintos rincones del rico patrimonio local.

En esta edición se incorporan las nuevas placas instaladas por la Diputación de Valladolid que recuerdan hitos de la vida del Empecinado.

60 figurantes y actores

El papel de alcaldesa será desempeñado por Yolanda Burgoa, diputada delegada de Educación y Cultura de la Diputación de Valladolid, en reconocimiento a su apoyo a la localidad. El catedrático Jesús de la Villa Polo presentará a la autoridad y dará inicio a la recreación.

En total, alrededor de 60 figurantes y actores, vecinos de pueblos de Valladolid, Segovia y Burgos, darán vida a las distintas escenas.

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La cita es el sábado 1 de agosto a las 19:30 horas en la Plaza Mayor y, al finalizar, la asociación ofrecerá limonada y rosquillas caseras, un sorteo de lotes de productos ribereños y una barra con bebidas y degustaciones.

Organiza la asociación Empecinados por Castrillo de Duero, con la colaboración del Ayuntamiento de Castrillo de Duero, la Diputación de Valladolid y su Patronato de Turismo, la asociación histórico-cultural Buezillo de Boecillo y diversas bodegas de la zona.

Una cita abierta a todos los públicos para disfrutar de historia, patrimonio y ambiente festivo en el corazón de la Ribera del Duero.