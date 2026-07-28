Cinco menores y una mujer intoxicados por una fuga de gas cloro en la piscina de Castrillo-Tejeriego

Una mujer y cinco menores han resultado intoxicados por una fuga de gas cloro en la piscina de Castrillo-Tejeriego.

El 112 de Castilla y León ha recibido una llamada a las 18:39 horas desde las piscinas municipales de Castrillo-Tejeriego en la que solicitaban asistencia para varios menores de quienes, decían, habían inhalado gas cloro, sin que pudiesen concretar las circunstancias del incidente.

Todos ellos se encontraban conscientes, con toses y alguno con vómitos.

El 112 ha dado aviso a la Guardia Civil, a los Bomberos de la Diputación, ha acudido el parque de Peñafiel, y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado un helicóptero sanitario, dos ambulancias de soporte vital básico y un equipo médico de guardia del centro de salud de Esguevillas de Esgueva.

Han atendido finalmente a seis personas: una mujer de unos 40 años, a tres niñas de unos 10 años y a dos niños de unos 8 años.

Solo uno de los niños ha sido trasladado, en una ambulancia de soporte vital básico, al hospital Río Hortega de Valladolid.