La Diputación de Valladolid invierte más de 275.000 euros en Salvador de Zapardiel y Honcalada desde 2022

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, durante su visita al municipio vallisoletano de Salvador de Zapardiel, este martes Diputación de Valladolid

La Diputación de Valladolid ha invertido más de 275.400 euros en Salvador de Zapardiel y su pedanía de Honcalada desde 2022 a través de los distintos programas de cooperación de la institución provincial.

El presidente de la Diputación, Conrado Íscar, visitó hoy el municipio para conocer de primera mano las actuaciones ejecutadas con cargo a los Planes Provinciales y al Plan V.

En Salvador de Zapardiel, la inversión de la Diputación asciende a 203.878 euros desde 2022.

Entre las actuaciones ejecutadas figuran el acondicionamiento de un local para reuniones, la pavimentación de calles, la construcción y cubierta de una pista de pádel, la mejora del entorno de la plaza y la instalación de un punto limpio.

También la renovación del alumbrado con criterios de eficiencia energética, el vallado de las instalaciones deportivas, la colocación de un monolito de bienvenida al municipio y la creación de un parque público.

Por su parte, en la pedanía de Honcalada la institución provincial ha destinado 71.538 euros para el acondicionamiento de un local, actuaciones en el cementerio, la renovación de redes de abastecimiento, trabajos de pavimentación y la mejora del alumbrado público.

Durante la visita, Íscar subrayó que la cooperación con los municipios de menos de 20.000 habitantes constituye uno de los principales cometidos de la Diputación de Valladolid y defendió que los Planes Provinciales permiten garantizar la prestación de servicios básicos y el desarrollo de infraestructuras esenciales en todo el territorio, favoreciendo la cohesión territorial y la igualdad de oportunidades.

Asimismo, recordó que el nuevo Plan Bienal de Cooperación 2026-2027 movilizará una inversión de 23,4 millones de euros, un 15 por ciento más que el plan anterior, dotado con 20,3 millones.

Entre las novedades destacó el incremento del módulo fijo que reciben todos los municipios, que pasa de 32.175 a 42.000 euros, así como el aumento del módulo variable, de 78,50 a 82,25 euros por habitante censado.

El presidente provincial también puso en valor la continuidad del Plan V, dotado con ocho millones de euros y que permite a los ayuntamientos decidir libremente el destino de los fondos.

Según explicó, este programa ha sido reforzado con más de 4,2 millones de euros en los presupuestos de 2026 y, como novedad, los municipios que presenten iniciativas por un importe inferior a 40.000 euros no tendrán que aportar un proyecto técnico para acceder a la financiación.