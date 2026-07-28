Las criaturas de Alien y La historia interminable aterrizan en un pueblo de Valladolid gracias a un museo único

Colin Arthur junto a uno de sus personajes más conocidos. Cedida

El municipio vallisoletano de Valoria la Buena abrirá este viernes 31 de julio las puertas del Museo de Cine Colin Arthur, un nuevo espacio expositivo dedicado al legado de uno de los grandes referentes internacionales de los efectos especiales y el maquillaje cinematográfico.

La iniciativa cuenta con la colaboración del escultor Juan Villa y permitirá al público contemplar piezas originales utilizadas en algunas de las películas más icónicas de la historia del cine.

La presentación oficial para los medios de comunicación tendrá lugar a partir de las 9.00 horas en las instalaciones del museo, donde los asistentes podrán conocer de primera mano el trabajo de Colin Arthur.

Se trata de un artista británico cuya trayectoria está estrechamente ligada a directores de la talla de Stanley Kubrick, Steven Spielberg, Pedro Almodóvar, Alejandro Amenábar o Ridley Scott.

Entre los principales atractivos del museo destacan elementos originales empleados en producciones tan emblemáticas como La historia interminable, Alien, el octavo pasajero y 2001: Una odisea del espacio, auténticas piezas de colección que forman parte de la historia del séptimo arte.

Nacido en Gran Bretaña en 1943, Colin Arthur inició su carrera en el cine en 1968 participando en la creación de las máscaras de los simios de 2001: Una odisea del espacio, bajo la dirección de Stanley Kubrick.

Formado junto al legendario maquillador Stuart Freeborn —creador de criaturas para la saga Star Wars— y amigo personal del maestro de los efectos especiales Ray Harryhausen, Arthur ha desarrollado una extensa carrera que incluye títulos como Conan el bárbaro, El resplandor, Furia de titanes, El imperio del sol, Abre los ojos, Hable con ella o La grieta, película por la que obtuvo el Premio Goya a los mejores efectos especiales.

Colin Arthur realizando una creación. Cedida

Durante la visita inaugural, el propio Colin Arthur recibirá a los periodistas y compartirá anécdotas y experiencias acumuladas a lo largo de más de cinco décadas dedicadas al cine.

Valoria la Buena incorpora un nuevo atractivo cultural y turístico vinculado al mundo del cine, ofreciendo un recorrido por la historia de los efectos especiales a través de la obra de uno de sus grandes maestros.