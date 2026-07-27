Imagen de la Audiencia Provincial de Valladolid

Imagen de la Audiencia Provincial de Valladolid Miriam Chacón ICAL

Valladolid

Condenado a cinco años de cárcel un hombre por abusar sexualmente de su nieta y mostrarle porno en Valladolid

Los hechos, declarados probados, ocurrieron entre 2015 y 2019, cuando la víctima tenía entre 7 y 11 años.

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La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valladolid ha condenado a un hombre de 68 años a cinco años de prisión como autor de un delito continuado de abuso sexual agravado a menor de 16 años, y a otros nueve meses por un delito continuado de exhibición de material pornográfico a menores.

La sentencia, del pasado 24 de julio, lo absuelve de coacciones.

Los hechos, declarados probados, ocurrieron entre 2015 y 2019, cuando la víctima tenía entre 7 y 11 años.

Imagen de archivo de un rescate en el río Pisuerga

El acusado, abuelo materno de la menor y vecino del mismo edificio, aprovechó las visitas frecuentes al domicilio familiar para realizar tocamientos y rozamientos de carácter sexual, proponer juegos con contenido sexual y mostrarle vídeos pornográficos en su teléfono móvil.

Además, le advirtió que no lo contara bajo amenaza de que algo malo le pasaría a su madre. Los actos cesaron cuando la menor se distanció.

Abuso sexual agravado y continuado

Ella lo denunció en 2023 tras conocer la detención del abuelo por otra causa similar.

Imagen de la DGT

El tribunal dio plena credibilidad al testimonio de la víctima, coherente a lo largo del proceso y corroborado por informes psicológicos y forenses que constatan un trastorno adaptativo ansioso-depresivo persistente.

Calificó los hechos como abuso sexual agravado por el parentesco y continuado, y como delito autónomo de exhibición de pornografía, también continuado. Rechazó la intimidación y las coacciones como infracciones independientes.

Además de las penas de prisión, se imponen prohibiciones de aproximación y comunicación con la víctima (10 años en el primer delito y 2 en el segundo), libertad vigilada y la inhabilitación especial para profesiones con menores.

En el ámbito civil, el condenado deberá indemnizar a la víctima con 20.700 euros por daños físicos, secuelas y morales.