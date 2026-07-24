Cigales enciende su Semana Cultural: siete días de fiesta, talento local, música y sabor a morcilla y vino

El diputado de Empleo, Desarrollo Económico y Reto Demográfico de la Diputación de Valladolid, Roberto Migallón, y el concejal de Festejos y Juventud del Ayuntamiento de Cigales, Pablo Centeno, durante la presentación de la Semana Cultural del municipio, este viernes Diputación de Valladolid

Cigales se prepara para vivir una de las semanas más vibrantes del verano en la provincia de Valladolid. El Ayuntamiento ha presentado oficialmente la programación de su Semana Cultural, un evento que convertirá al municipio vallisoletano en un atractivo punto de encuentro entre el 27 de julio y el 2 de agosto.

En el acto de presentación participaron el diputado de Empleo, Desarrollo Económico y Reto Demográfico de la Diputación de Valladolid, Roberto Migallón, y el concejal de Festejos y Juventud, Pablo Centeno.

Ambos desgranaron una oferta pensada para todos los públicos y llena de propuestas que combinan tradición, talento local y espectáculos de primer nivel.

Durante estos días, la gastronomía, la música en directo, el cine, el humor y la moda se darán la mano para ofrecer una experiencia completa. El Ayuntamiento busca, además, impulsar a jóvenes artistas locales de distintas disciplinas escénicas, que compartirán escenario con nombres consolidados.

Ejemplos de ello son la participación del DJ Sergei Rez en la fiesta de música electrónica, acompañado por DJs de la zona, o el ciclo de microconciertos del domingo 2 de agosto, donde brillarán creadores de la propia villa.

Uno de los platos fuertes será la II Feria de la Morcilla y el Vino de Cigales, que se celebrará el sábado 1 de agosto. Allí, las afamadas morcillas de La Maruja y los vinos de la denominación de origen local se convertirán en protagonistas, en un ambiente animado por la música en directo que promete atraer a vecinos y visitantes.

Una completa programación

La programación arranca el lunes 27 de julio a las 21:00 horas con un concurso de pasodobles a cargo de la Banda Sinfónica de Cigales en el Parque Municipal.

El martes 28, a las 21:30, se proyectará el documental 'El estigma del silencio', una obra que da voz a la realidad del suicidio. Tras la proyección intervendrán David Farrán Valverde, bombero de la Diputación de Valladolid y psicólogo, y la cigaleña María López-Romero Guijarro, estudiante de Psicología, conferenciante y divulgadora en bienestar y salud mental.

El miércoles 29, a las 22:00 horas, la Puerta de San Juan de la Iglesia Santiago Apóstol acogerá el concierto 'Candlelight la noche en vela'.

El jueves 30 será el turno del humor, con el monólogo de Roberto Chapu a las 21:00 en el Parque Municipal.

La noche del viernes 31 se transformará en una fiesta electrónica con Cigarow, la II Fiesta de música electrónica, a partir de las 23:30, donde actuarán los DJs Bethsaida y Sergei-Rez junto a los locales Isra Recio y Zwerts.

El sábado 1 de agosto estará marcado por la II Feria de la Morcilla y el Vino. A las 20:00 se abrirá la barra con degustación de morcilla y vinos de Cigales, y se podrá disfrutar de un pincho de morcilla con huevo frito y patatas por 4,50 euros (sin bebida).

A las 21:00 Josan Solano pronunciará el pregón, seguido a las 22:00 del concierto de Carmen y Lavanda. La noche culminará a la medianoche con la discomovida del Grupo Mara, con los DJs Toy, Isma García y el cigaleño Xangai en la Plaza Mayor.

El domingo 2 de agosto el Parque Municipal se convertirá en un gran market abierto de 12:00 a 22:00 horas, con zona de comida y bebida.

La jornada comenzará a las 11:00 con una clase de recorte con carretones impartida por los recortadores locales Alex Martín Polo y David Hernández Escribano, en colaboración con la Asociación Cultural Taurina Astaci.

Por la tarde, a partir de las 19:00, se sucederán las actuaciones del grupo de baile Mambo Souls, con la cigaleña Beatriz López-Romero Guijarro y el microconcierto de Miguel Villa.

También un desfile de bebés Reborn 'Candy Reborn' a cargo de Nuria Gay, el desfile de moda 'Britta Claps' de Patricia Frechilla y el microconcierto de Paula Centeno Sotillo.

Con esta Semana Cultural, Cigales invita a vecinos y forasteros a descubrir su esencia más festiva, su talento emergente y sus sabores más auténticos.

Un programa completo que promete llenar de vida las calles y plazas de la villa durante siete días inolvidables.