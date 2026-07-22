Un festival gratuito en Peñafiel entre plazas y un castillo de cuento: Melocos y Maldita Nerea brillan este fin de semana

La concejala de Turismo del Ayuntamiento de Peñafiel, Yolanda Burgoa, en la plaza del Coso del municipio vallisoletano Ayuntamiento de Peñafiel

Cuando el sol se esconde tras la silueta imponente del castillo de Peñafiel, la Plaza del Coso y la Plaza de España se preparan para vibrar.

El municipio celebra este fin de semana la cuarta edición del Festival de las Artes Milla de Oro del Vino, un evento que ha crecido con paso firme hasta convertirse en una de las propuestas culturales más esperadas del verano en la provincia de Valladolid.

Y lo más destacado: completamente gratis. Las memorables actuaciones de Melocos, este viernes 24 de julio, y de Maldita Nerea, el sábado 25, en escenarios patrimoniales de primer orden, con el aroma de la Ribera del Duero flotando en el ambiente.

El Ayuntamiento de Peñafiel y la Diputación Provincial de Valladolid, en colaboración con la Junta de Castilla y León, han impulsado esta propuesta que ya se consolida como marca de la Milla de Oro del Vino.

"Se espera con muchas ganas"

La concejala de Turismo del Ayuntamiento de Peñafiel, Yolanda Burgoa, lo resume, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, con la naturalidad de quien lleva años empujando el proyecto.

"El Festival se espera con muchas ganas, ya son cuatro años y se va poco a poco consolidando. Desde la Diputación y desde el Ayuntamiento apostamos mucho por la Milla de Oro del Vino y con este Festival se ayuda a consolidar la marca", señala.

El programa es ambicioso pero equilibrado.

Melocos y Maldita Nerea

El viernes 24 de julio, a partir de las 23:00 horas, la Plaza de España acogerá el arranque musical con Melocos, uno de esos grupos que han marcado a toda una generación con himnos pop que siguen sonando en radios, listas de reproducción y recuerdos.

La vallisoletana Nadia Álvarez abrirá la velada y una sesión DJ cerrará la noche, convirtiendo la plaza en un gran punto de encuentro para vecinos y visitantes.

Al día siguiente, el sábado 25, el protagonismo se traslada a la majestuosa Plaza del Coso, Bien de Interés Cultural, donde Maldita Nerea desplegará su repertorio de éxitos a la misma hora.

La elección de estos artistas responde a una estrategia meditada y Burgoa lo explica sin rodeos.

"Hemos pensado en grupos pop que hayan gustado desde los 90 hasta hoy, y que se siguen escuchando. Son grupos nostálgicos que animan y que traen buenos recuerdos y que también llegan a las nuevas generaciones, porque tienen muchas escuchas en Spotify", apunta.

Narración oral en el castillo

El festival no vive solo de grandes conciertos. El patrimonio y la palabra también tienen su espacio. Los días 23 y 30 de julio, el Castillo de Peñafiel, sede del Museo Provincial del Vino, acogerá dos espectáculos de narración oral a cargo de Simone Negrin y Érica González.

Actividades con aforo limitado que requieren invitación previa en la Biblioteca Municipal y que, según destaca Burgoa, enriquecen la propuesta.

"El concierto principal del sábado se celebra en la Plaza del Coso, que es Bien de Interés Cultural, y el Castillo, al tener el Museo del Vino que gestiona la Diputación, se decidió que tenía que estar sí o sí", señala.

Y afirma que el objetivo ha sido "contextualizar" esta actividad "en un castillo de cuento para tener esa parte de literatura a modo de narración". Esta combinación de música, historia y enoturismo es la seña de identidad del festival desde su primera edición.

Hacia la consolidación

A lo largo de estos cuatro años han pasado por Peñafiel nombres como Vicco, Isabel Aaiún, Pignoise, King África o Café Quijano, siempre con entrada libre y en enclaves únicos de la villa. El boca a boca ha hecho el resto: este año, antes incluso del anuncio oficial, los vecinos ya preguntaban por la fecha.

Burgoa, que también es diputada provincial, mide el impacto con perspectiva turística. "Principalmente son los vecinos, tanto de Peñafiel como de la comarca, en el sentido de que ya cuando van pasando los años y hay un Festival y un nombre que ya resuena la gente está esperando esa fecha", apunta.

Pero el horizonte es más amplio. "Cuando pasen unos años más y ya sea un festival consolidado hacia la proyección exterior, creo que ahí ya vendrán personas que se quedarán específicamente ese fin de semana", asegura.

Y apunta que también es un propósito no cambiar de fecha para "que se mantenga el recuerdo que deja entre los asistentes y que la gente lo identifique con el último fin de semana de julio".

El modelo de la Ribera Run Experience

La edil pone como referente la Ribera Run Experience, que en ocho ediciones se ha convertido en un evento de referencia que agota inscripciones en minutos.

"Eso es lo que se pretende con el Festival, que la gente sepa que el último fin de semana de julio hay un festival en Peñafiel y que va a venir a disfrutar de los conciertos y al final es el boca a boca", apunta.

Burgoa señala que el objetivo es "que sea otro proyecto de éxito y que la gente sepa que Peñafiel es Ribera del Duero pero también Milla de Oro del Vino".

Copas serigrafiadas

Para unir todavía más la experiencia al vino, se han diseñado copas serigrafiadas con el logo turístico de Peñafiel que se venderán en la Oficina de Turismo. Los asistentes podrán rellenarlas en cualquier bar del centro y llevarlas a los conciertos.

"La gente podrá adquirir su copa de vino en la Oficina de Turismo y acudir a cualquier bar del centro de Peñafiel para después asistir al concierto a disfrutar", detalla Burgoa. La concejala resume el atractivo del municipio y anima a todo el mundo a acudir al festival.

"Peñafiel tiene un castillo de cuento y es una experiencia de película. Animamos a descubrir la restauración local y a dejarse llevar por la tranquilidad y el sosiego de una zona vitivinícola que lo que quiere es enamorar al visitante", añade la concejala.

Reforzar la Milla de Oro

Burgoa recuerda que se trata de un proyecto tanto del Ayuntamiento como de la Diputación "que se centra en seguir dotando de excelencia a la Milla de Oro y reforzarlo con este Festival". "Se tiene que seguir apostando por Peñafiel para seguir auspiciando que vaya hacia adelante", subraya.

En un verano donde muchos destinos compiten por la atención del viajero, Peñafiel ofrece algo distinto: autenticidad, accesibilidad y un entorno que seduce sin necesidad de artificios.

Cuatro ediciones después, el Festival de las Artes Milla de Oro del Vino ya no es solo un evento. Es una cita que ayuda a escribir, nota a nota y copa a copa, el relato de una comarca que sabe mirar al futuro sin olvidar de dónde viene.

El último fin de semana de julio, en Peñafiel, la Milla de Oro tiene ritmo propio.