Más de 30 llamadas alertan de un incendio de vegetación y rastrojo en Valladolid

El Servicio de Emergencias 112 ha informado, en la tarde de este domingo 19 de julio, de que ha recibido más de 30 llamadas que avisaban de un incendio de vegetación y rastrojo en Valladolid.

En concreto, las llamadas se han producido desde las 17:02 horas de la tarde, y el fuego se localiza en la carretera de las Arcas Reales de Valladolid, junto al colegio de los Dominicos, señalan las mismas fuentes.

No hay que lamentar heridos, apuntan desde el Servicio de Emergencias 112 y se ha dado aviso a los Bomberos y a la Policía Municipal de Valladolid y al centro provincial de mando de Medio Ambiente, que también ha enviado medio de extinción.