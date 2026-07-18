Irene Carvajal: "Tenemos una oferta cultural de verano para todos y el eclipse pondrá a Valladolid en el mapa mundial"

La teniente de alcalde y concejala de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Valladolid, Irene Carvajal, durante la entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla y León El Español de Castilla y León

Este verano Valladolid se transforma, como cada año, en un vibrante epicentro cultural. Entre jardines históricos, museos abiertos hasta tarde y cielos que prometen un acontecimiento astronómico único, la programación del Ayuntamiento ofrece planes para todos los gustos y edades.

La teniente de alcalde y concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal, repasa con entusiasmo en una entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla y León los ejes de una agenda que ya está llenando espacios públicos y conquistando a familias, jóvenes y visitantes.

"La respuesta de los ciudadanos de Valladolid es magnífica como también lo es durante el resto del año", asegura Carvajal.

La concejala asegura que el público de Valladolid "es un público que consume mucha cultura, al que le gusta mucho la cultura de calidad". "Es exigente, culto, crítico pero constructivo y que exige siempre lo mejor", añade.

Ese entusiasmo se palpa en los llenos casi totales que registran las propuestas estivales, incluso en una época en la que muchos buscan descanso y las familias reorganizan sus rutinas.

Una completa programación familiar

Uno de los grandes atractivos es el Museo de la Ciencia, que ha ampliado horarios y reforzado especialmente las sesiones infantiles de Planetario los fines de semana. "Es un museo eminentemente familiar y a mí me encanta", confiesa Carvajal.

La concejala destaca que la programación de este importante espacio vallisoletano está dirigida a todos los públicos.

"Todo lo que estamos programando desde que accedí a la Concejalía es muy familiar pero también con un carácter didáctico, educativo y de entretenimiento", apunta.

Y asegura que "lo bueno que tiene este espacio y el equipo es ese carácter didáctico pero de entretenimiento" y señala que, además, "está dirigido al público infantil pero también al público adulto".

"En mi época, la oferta infantil se vinculaba a entender que los niños no comprenden las cosas y, sin embargo, la nueva oferta que proponemos gusta a un niño pero también al padre o al abuelo", comenta.

Para los más pequeños se han preparado programas como 'Amigos', 'Polaris' o 'La niña que sabía caminar al revés'. Carvajal destaca el valor de acercar la ciencia y la astronomía de forma lúdica.

"Es una manera de inocular el conocimiento y esa facilidad para comprender lo que luego estudien en el colegio. También verlo desde un prisma de ocio, porque no se puede amar lo que no se conoce", señala.

Irene Carvajal durante la entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla y León El Español de Castilla y León

Y apunta que "cuando conoces de una manera lúdica un fenómeno astronómico como un eclipse es muchísimo más fácil que la ciencia no te resulte complicada y poder luego, cuando llegas a adulto, decidir con un conocimiento pleno si prefieres estudiar letras, ciencias o ciencias de la salud".

Un eclipse único

El punto culminante de la agenda astronómica llegará el 12 de agosto con el eclipse solar total, un evento que no se repetía en más de un siglo y que será visible con gran nitidez desde Valladolid y Castilla y León. El Museo ha diseñado toda una programación bajo el título 'Esperando el eclipse'.

"Tenemos la suerte de que en Valladolid tenemos un patrimonio histórico excepcional y también un gran patrimonio natural. Que desde aquí sea uno de los sitios desde con más nitidez se va a ver el eclipse es algo que debemos aprovechar", explica Carvajal.

La concejala explica que el tejido económico de la ciudad "no solo se nutre de los vallisoletanos y del entorno rural, sino también del turismo". Y recuerda que se trata de "un turismo, además, de calidad y responsable, totalmente diferente al de otras zonas".

"El eclipse representa una oportunidad para Valladolid y para Castilla y León para darnos a conocer. Va a venir muchísima gente de Hispanoamérica o de Estados Unidos que quieren otro tipo de consumo: gastronomía, enología, patrimonio histórico y patrimonio natural", afirma.

La víspera del eclipse, el 11 de agosto, la noche será mágica con el Planetario de guardia durante 24 horas, un espectacular 'videomapping' sobre la torre del Museo que se convertirá en un lienzo gigante, lonas explicativas en la fachada y música en directo.

La concejala de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Valladolid, durante la entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla y León El Español de Castilla y León

"Haremos un 'videomapping' en la icónica torre del Museo de la Ciencia que se va a convertir en un lienzo para poder ver lo que vamos a vivir al día siguiente", adelanta.

Y destaca que ocho lonas en la fachada "explicarán el fenómeno astronómico".

"Destacar también la participación de Sibaritas Klub y nuestro chef vallisoletano Javier Peña, que ha recogido el guante y va a preparar un pincho del eclipse que se venderá junto a una bebida, a un precio asequible, para prepararnos para lo que va a ocurrir al día siguiente", añade.

La pasión por la fotografía

Además, se ha lanzado un concurso de fotografía del eclipse que valora especialmente las imágenes que integren el rico patrimonio de la ciudad.

"Nosotros trabajamos mucho el espacio urbano como un gran escenario. Valladolid tiene un patrimonio histórico, artístico y arquitectónico sin parangón y en todos los acontecimientos que hacemos a partir del buen tiempo intentamos que ese patrimonio sea el escenario urbano", subraya Carvajal.

Y asegura que "no hay mejor tarjeta de presentación de una ciudad que su patrimonio mezclado con teatro, artes escénicas o conciertos".

"Y de eso se trata este concurso fotográfico, hacer algo transversal y poliédrico donde el eclipse se funda con nuestro patrimonio urbano y que nuestros ciudadanos nos sorprendan", señala.

La concejala recuerda que Valladolid es una ciudad "a la que le gusta mucho la fotografía".

"Tenemos la Asociación Fotográfica Vallisoletana que es la más antigua de España, con 75 años de historia. Es una actividad que gusta y mezclar esa identidad fotográfica de Valladolid con nuestra identidad patrimonial es una experiencia que queríamos abordar", apunta.

Un oasis en la ciudad

En paralelo, la Casa de Zorrilla ofrece un programa fresco y cercano en un auténtico oasis en la ciudad. El Comando Pucela, con sus misiones y escape rooms, sigue siendo un referente para niños y jóvenes.

"Es una actividad que gusta mucho. Han pasado más de 2.000 niños en los casi tres años que llevamos haciéndolo", detalla la concejala.

Y señala que, a través de misiones y juegos de pistas, se enseña a los niños a conocer el patrimonio histórico-artístico como el Teatro Calderón, el Campo Grande, la Esgueva o calles icónicas, con misiones que les hagan "agudizar su ingenio".

"Las monitoras y los monitores consiguen que los niños conozcan su ciudad y la amen y creo que debemos invertir en eso, en que los más pequeños conozcan la ciudad y la sientan como suya y que se den cuenta de que todo lo que tenemos es suyo y que hay que cuidarlo", señala.

Las noches en el Jardín Romántico son otro reclamo irresistible dentro del programa '¡Es tiempo de verano en la casa del poeta!', que se extiende del 17 de junio al 26 de septiembre, que reúne más de 40 citas de literatura, música, teatro y cine.

La programación incluye folk de diferentes territorios, blues, rock, teatro amateur de gran nivel, como los trabajos de fin de curso de La Bien Pagá o representaciones de Amigos del Teatro, presentaciones de libros y charlas.

Artistas como el guitarrista vallisoletano Raúl Olivar, un auténtico referente internacional, la cantante gallega Antía Muíño u otros músicos de raíz repiten habitualmente porque "sienten la Casa de Zorrilla como propia" y participan con un caché mínimo o simbólico, disfrutando del entorno.

Un ciclo de cine literario

El cine siempre está presente en agosto de forma monotemática. El ciclo de cine dedicado a Rudyard Kipling en el Jardín Romántico se titula ‘Leyendo a Kipling en la gran pantalla’ y rinde homenaje al escritor británico, Premio Nobel de Literatura 1907, en el 90 aniversario de su fallecimiento.

Organizado en colaboración con el Cineclub Casablanca y dirigido por Diego Cano de Gardoqui, comienza con una charla sobre la figura del novelista y poeta, seguida de cuatro proyecciones en versión original subtitulada los jueves de agosto a las 22:00 horas, precedidas de una presentación a las 21:30.

Las películas seleccionadas son adaptaciones clásicas de sus obras: 'El hombre que pudo reinar' (John Huston, 1975), 'Capitanes intrépidos' (Victor Fleming, 1937), 'Gunga Din' (George Stevens, 1939) y 'El libro de la selva' (Wolfgang Reitherman, 1967)

Todas las sesiones del ciclo requieren invitación gratuita. Estas se pueden recoger en la Casa de Zorrilla desde el sábado anterior, máximo dos por persona.

"La Casa de Zorrilla tiene una programación muy vinculada siempre a literatura y poesía pero eso no quita que también hagamos otra serie de cosas que no tengan una vinculación directa pero sí transversal", explica Carvajal.

Y señala que es "un espacio abierto para quien quiera venir y disfrutar de unas tardes de verano diferentes y agradables".

"Acercarse por la noche al Jardín Romántico, que es un oasis, y disfrutar de una programación de mucha calidad, con artistas que repiten siempre porque sienten la Casa de Zorrilla también como suya y vienen apenas sin caché, porque disfrutan estando y representando allí", afirma.

Una interpretación inolvidable

El 7 de agosto llegará uno de los momentos más destacados de la agenda: la Fundación de la Joven Orquesta Sinfónica de Sevilla (JOSS) presenta el Meeting JOSS 2026 en el Patio de la Hospedería de San Benito, con entrada gratuita.

No se trata de una actuación de la Joven Orquesta Sinfónica de Sevilla al completo, sino de un proyecto formativo especial: la Fundación organiza audiciones previas para seleccionar a jóvenes músicos talentosos de diferentes partes de España.

Estos talentos reciben formación inicial en Sevilla con el director artístico Michael Thomas, un referente internacional, fundador del legendario Cuarteto Brodsky y con amplia experiencia al frente de orquestas jóvenes.

Posteriormente, realizan prácticas intensivas de siete días en agosto en el Monasterio de la Santa Espina, donde completan la preparación musical y escénica antes del concierto final.

El programa incluye la Sinfonía nº 5 de Gustav Mahler, bajo la batuta de Michael Thomas, con la participación de cerca de un centenar de jóvenes instrumentistas.

"Nos pareció todo aquello que nosotros queríamos desde la Concejalía representar: talento joven, oportunidad y territorio", señala la concejala, que subraya el privilegio de que Valladolid cuente con un evento de estas características.

"Que un 7 de agosto haya un concierto de esta magnitud de los mejores seleccionados… No pudimos decir que no, cuando te llegan este tipo de oportunidades hay que decir siempre sí y ya veremos de donde sacamos el dinero, pero se hace", afirma con determinación.

Este encuentro encarna a la perfección los valores de formación, proyección artística y conexión territorial que promueve la Concejalía.

Cine familiar bajo las estrellas

A finales de agosto, la Plaza de Toros se convertirá en una gran sala de cine al aire libre con un ciclo de cine familiar gratuito los días 25, 26, 27 y 28. Las proyecciones comenzarán a las 21:30 horas, con apertura de puertas a las 21:00, y están pensadas para disfrutar en familia o con amigos.

El programa incluye títulos populares y de gran atractivo para todas las edades: el lunes 25 se proyectará 'Buffalo Kids', el martes 26 'Indiana Jones y el dial del destino', el miércoles 27 'Momias' y el jueves 28 'Voy a pasármelo bien'.

Tres de las cuatro películas son de producción española y la última fue, además, rodada en Valladolid.

El acceso es gratuito hasta completar aforo, pero es imprescindible recoger invitación previa en la Casa Revilla a partir del 30 de julio. Los menores deben ir acompañados de un adulto responsable.

Un público "cultísimo"

Al hacer balance, Irene Carvajal transmite un mensaje de gratitud y compromiso. "Quiero dar gracias a los vallisoletanos porque he aprendido mucho en estos tres años de ellos, he aprendido programando para ellos y observando a un público cultísimo, de todos los estratos formativos de la ciudad", afirma.

Y recuerda que el Ayuntamiento trabaja "para todos los ciudadanos".

"Nosotros estamos aquí porque somos sus mandatarios, yo no soy nadie en el Ayuntamiento, fueron ellos quienes me pusieron aquí y a ellos me debo, a los que nos votaron y a los que no", señala.

Y destaca el orgullo de "ofrecer una oferta cultural para todos y que la disfruten como la están disfrutando porque Valladolid valora muchísimo la cultura".

Este verano, Valladolid no solo ofrece cultura: la vive, la comparte y la celebra. Planes para disfrutar en familia, descubrir la ciudad de otra manera y dejarse sorprender por la belleza de su patrimonio y su cielo. Solo hay que salir a la calle.