La historia de Óscar (51), un campeón del mundo que rompe barreras: “Despertarte y ver que no tienes pierna es muy duro”

Óscar Gómez Martín en Quintanilla de Arriba, donde trabaja. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Óscar Gómez Martín es un auténtico luchador. Un hombre que rompe barreras y que lucha por sus sueños. Lo hace con una prótesis en su pierna derecha tras un accidente que cambió su vida para siempre.

A sus 51 años, el vallisoletano trabaja como alguacil en la localidad pucelana de Quintanilla de Arriba. Su auténtico hobby es el kickboxing. Comenzó a practicarlo hace ocho años y compite en diferentes campeonatos en la modalidad de parakickboxing.

“He ganado cinco campeonatos de Castilla y León, uno de España y, en 2025, gané el oro en el Campeonato del Mundo de Abu Dabi en la categoría para veteranos P3. Fue una experiencia increíble”, cuenta en esta entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Conocemos al detalle la historia de un hombre al que ese grave accidente de 2007 no le ha frenado para cumplir todos los sueños que se ha marcado en su vida.

Su vida

“Me defino como una persona muy normal a la que le gusta el ciclismo, la pesca, descansar y pasar tiempo con su familia y con sus amigos disfrutando de una buena charla”, asegura, en declaraciones a este periódico, Óscar Gómez Martín.

Nuestro protagonista nació en Valladolid, aunque vive, en la actualidad, en la localidad pucelana de Quintanilla de Arriba. Tiene estudios en Electrónica y afirma que “ha trabajado de muchas cosas” a lo largo de sus 51 años de vida.

“Recuerdo mi infancia como muy feliz. Eran los años 70 y 80 y estaba en Valladolid capital. Estudié en La Sagrada Familia e hice un gran grupo de amigos. Conservo a alguno de ellos desde la EGB”, confiesa nuestro entrevistado.

Óscar es una de esas personas cercanas con las que gusta hablar. Nos cuenta que “de pequeño quería ser paracaidista” pero al final desistió.

“Empecé en una farmacia, pasé por una empresa de cartonaje, otra de aluminio y he trabajado de albañil, limpiador y en una gasolinera. Ahora, desde hace año y medio, soy alguacil en Quintanilla de Arriba”, añade nuestro entrevistado.

Sin embargo, un accidente le cambió la vida para siempre hace casi 20 años.

Otra imagen de Óscar Gómez Martín. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

El accidente

“El 21 de diciembre de 2007 sufrí un accidente laboral. Despertarse y ver que no tienes pierna es muy duro. Los primeros días en los que me ponía la prótesis sufría muchos bajones y aún tengo momentos malos”, afirma el vallisoletano.

En ese accidente, Óscar perdió su pierna derecha. Como confiesa, los inicios fueron muy complicados. Las heridas, las muletas y la adaptación… el tiempo, en definitiva, fue haciendo que nuestro entrevistado pudiera mirar más allá de ese duro momento.

“En mi día a día, dentro de mi trabajo como alguacil, prácticamente puedo desempeñar mi labor, prácticamente, al 99%”, señala orgulloso, y no es para menos después de todo lo que ha tenido que pasar.

En 2018, nuestro protagonista encontró una vía de escape con el kickboxing, un deporte de combate que combina técnicas del boxeo occidental con patadas de artes marciales como el kárate y el muay thai.

Una disciplina que le ha dado grandes satisfacciones.

El kickboxing

“Fue en el año 2018 cuando mi hermano, José Ignacio, que practicaba kickboxing, me animó a adentrarme en ese mundo fascinante. Lo hice en la Escuela New Fight de Valladolid junto al maestro Roberto. Sumo un total de ocho años y estoy encantado”, añade Óscar.

En la escuela “pelea con todos como uno más”, explica. Añade que entrena un total de tres horas a la semana cuando no hay competición, pero cuando un campeonato se acerca emplea un total de cinco horas semanales.

“En la competición participo en parakickboxing. Se trata de una modalidad adaptada que permite a personas con discapacidad física, visual o intelectual competir en varias categorías. Lo hago con mi entrenador y unos jueces evalúan mi trabajo”, nos explica nuestro protagonista.

Añade que al principio “no le gustaba” dicha modalidad pero que “cuando escuchas los aplausos y el reconocimiento de los asistentes te sientes reconfortado y estimula”.

Ha ganado varios títulos en la modalidad.

Campeón del mundo

“He participado en cinco campeonatos de Castilla y León de parakickboxing y he ganado los cinco entre 2021 y 2025. También, en otros cinco de campeonatos de España, donde gané en 2024 y en los otros cuatro quedé subcampeón”, señala el deportista.

Sin embargo, su mayor conquista llegó el pasado año 2025 en Abu Dabi. Óscar conseguía proclamarse, con una pierna protésica y en esa modalidad de parakickboxing, en campeón del mundo en una cita que se celebró en Abu Dabi.

“El pasado año gané el Campeonato del Mundo de parakickboxing en la categoría para veteranos P3. Fue una experiencia increíble porque las instalaciones allí son impresionantes, de diez. Fue un orgullo para mí y, el año que viene, quiero volver a lograrlo”, apunta.

Nuestro protagonista es un claro ejemplo de que, pese a la adversidad, con fuerza todo se puede conseguir.

“A pesar de no tener mi pierna derecha, creo que, si te lo propones, todo se puede lograr. Yo lo intento. Soy una persona humilde. La gente me dice que me lo tengo que creer más. Yo miro al futuro para poder seguir compitiendo y participando en campeonatos. Aunque no se gane, participar ya es un premio”, finaliza Óscar.