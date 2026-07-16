La Guardia Civil detiene a un hombre por tirar al suelo de un puñetazo a un trabajador de la ITV de Medina de Rioseco

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 32 años, como presunto autor de un delito de lesiones, tras agredir a un trabajador de la estación de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de Medina de Rioseco, al mostrar su disconformidad con el resultado desfavorable de la revisión de su vehículo.

Los hechos sucedieron cuando el denunciante empleado de la citada ITV, se encontraba desarrollando su jornada laboral con normalidad.

En un momento dado, debido a las deficiencias detectadas en el vehículo de uno de los clientes, le comunicó que el resultado de la inspección técnica periódica era desfavorable.

Ante esta circunstancia, el cliente reaccionó visiblemente enfadado, iniciando una discusión con el ingeniero de la estación, mientras el denunciante permanecía presente en el lugar.

Posteriormente, el ahora detenido comenzó a insultar y a proferir amenazas contra el denunciante, para acto seguido abalanzarse sobre él y propinarle un puñetazo, lo que provocó su caída al suelo y le ocasionó lesiones.

Tras tener conocimiento de los hechos, la Guardia Civil inició las gestiones oportunas, que permitieron identificar y localizar al presunto autor de la agresión, procediendo a su detención.

La Guardia Civil instruye las diligencias que han sido puestas a disposición del Juzgado de Medina de Rioseco.