VÍDEO | La Cistérniga inicia sus fiestas con un vibrante desfile de peñas y un pregón musical y lleno de historia

El desfile de peñas y el pregón de las Fiestas Patronales de Nuestra Señora del Carmen en el municipio vallisoletano de La Cistérniga

Este miércoles, 15 de julio, el municipio vallisoletano de La Cistérniga ha vivido una jornada inolvidable con la que ha dado el pistoletazo de salida a sus esperadas Fiestas Patronales de Nuestra Señora del Carmen 2026.

Desde primera hora de la tarde, el ambiente ya se respiraba festivo en sus calles, pero ha sido a partir de las 20:30 horas cuando el color, la música y la alegría han estallado con el tradicional desfile de peñas, que ha recorrido el corazón del pueblo hasta desembocar en la Plaza Mayor.

Peñistas de todas las edades, ataviados con camisetas llamativas, pancartas ingeniosas, disfraces originales y una energía desbordante, han transformado las vías principales en un auténtico río de fiesta.

Amenizado por la charanga Rotato, el desfile ha partido desde el Parque del Burro Platero entre cánticos, risas y el sonido inconfundible de las trompetas y tambores.

Familias enteras se asomaban a balcones y aceras para no perderse ni un detalle, mientras los más pequeños correteaban emocionados al paso de las carrozas improvisadas y los grupos más animados.

El colorido de las peñas ha sido, una vez más, el gran protagonista de esta apertura, impregnando cada rincón de optimismo y ganas de disfrutar juntos.

Un pregón con historia

Alrededor de las 21:00 horas, con la plaza ya abarrotada, ha llegado uno de los momentos más esperados: el pregón de las fiestas. Este año, el honor ha recaído en la Banda Municipal de Música de La Cistérniga, una decisión cargada de simbolismo.

La formación celebra su 25 aniversario y, al mismo tiempo, el municipio conmemora el 175 aniversario de su emancipación respecto a la ciudad de Valladolid.

El alcalde del municipio, Alberto Redondo, ha realizado el tradicional saludo desde el balcón del Ayuntamiento y ha dado paso al pregón.

Los músicos han agradecido al regidor el "privilegio" que supone ser los pregoneros y han destacado haber cumplido 25 años "haciendo historia" y "llevando con orgullo el nombre de La Cistérniga" por toda la geografía española.

Además, han recordado que "más de 1.000 personas de todas las edades" han pasado por la Banda Municipal de Música durante su cuarto de siglo de existencia.

"Somos una gran familia unida por el sonido de la música. Una banda creada para este pueblo", han señalado, destacando "el orgullo que se siente" al desfilar por las calles del municipio.

El emotivo pregón con el chupinazo que ha hecho vibrar el cielo de La Cistérniga ha declarado oficialmente abiertas las fiestas.

Unas fiestas "en familia"

El alcalde del municipio, Alberto Redondo, asegura, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, que afrontan con "muchísima ilusión" estas jornadas festivas.

"Queremos que todas las actividades que se han preparado salgan bien y que la gente pueda disfrutarlas", señala.

Y apunta que el principal objetivo es que se puedan vivir estas fiestas "en familia y en la calle". "Las actividades están todas enfocadas a las familias, hay muchas para niños, jóvenes y mayores, hay mucha variedad, y sobre todo vivirlo en la calle", insiste.

Actividades en todo el pueblo

Redondo destaca el esfuerzo por descentralizar la programación este año. "Hemos intentado hacer diferentes conciertos y actividades en diferentes puntos del municipio, no centrarlo solamente en la Plaza Mayor", subraya.

Y pone como ejemplo que se celebrarán conciertos en varias plazas, en el auditorio municipal habrá un espectáculo infantil y en el patio de un colegio se instalará un hinchable acuático. "Hemos buscado variedad para implicar a todas las zonas del pueblo", explica.

La oferta para los más pequeños es especialmente cuidada: hinchables, juegos infantiles, encierros simulados y las esperadas actuaciones de personajes de la televisión llenarán de magia los próximos días.

Para los mayores, figuras como José Antonio Pahíno y Sarabel Copla traerán momentos de cercanía y nostalgia, mientras que los jóvenes y las numerosas peñas del municipio contarán con espacios propios para disfrutar.

Además, la programación taurina incluye tres encierros: jueves y viernes por la tarde, y sábado por la mañana, siempre con todas las medidas de seguridad.

Refuerzo de la seguridad

Precisamente, 133 agentes de la Guardia Civil prestarán servicio durante las fiestas en el municipio y colaborarán también la Policía Local de Laguna de Duero, Protección Civil y una empresa de seguridad privada, garantizando que las fiestas transcurran en un ambiente sereno y divertido.

La Cistérniga afronta estos días con la ilusión renovada. Tras el pregón, la noche continuará con la Macrodisco Selvatika en la Plaza Mayor, y los próximos días llegarán orquestas de renombre, charangas, sueltas de toros y un sinfín de propuestas que buscan que nadie se quede sin su momento de fiesta.

Como resume el alcalde, estas son unas celebraciones pensadas para reencontrarse en la calle, para que vecinos y visitantes compartan la misma emoción y para que La Cistérniga brille con luz propia en estas fechas tan señaladas.

Todo el que se acerque al municipio será recibido con los brazos abiertos. Las Fiestas del Carmen 2026 ya están aquí, y prometen ser unas de las más completas y familiares de los últimos años.

Consulta aquí el programa completo de las fiestas de Nuestra Señora del Carmen de La Cistérniga 2026: